Piqué, contra viento y marea

Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol, aseguró la continuidad de Gerard Piqué en la concentración de España y dijo que "no se irá si no tiene ninguna lesión". Larrea intentó poner normalidad en la selección tras el ambiente crispado que se ha generado contra Piqué.

"El grupo y los ánimos está muy bien. No hay nada, ningún problema", añadió Larrea. "El ambiente no está enrarecido. Estamos encantados. A la afición hay que pedirle que apoye a la selección. Escuché lo de ayer (por el lunes) y no lo entiendo pero no pasa nada, las opiniones son de cada cual", añadió. Desmintió Larrea que la relación de Piqué con Sergio Ramos se haya torcido en las últimas horas. "¡Por favor!, aquí hablan todos con todos, claro. El grupo está muy unido y la relación de Ramos con Piqué está como siempre".

Uno de los jugadores concentrados, el atlético Koke, prefirió no entrar en la polémica y se limitó a decir que "nos cansa un poco hablar siempre de lo mismo". Sí lo hizo Thiago Alcántara, exjugdor del Barcelona y actualmente en el Bayern: "A Gerard lo vemos como siempre. Las veces que ha venido ha tenido el compromiso, la actitud y alegría de siempre, incluso dentro del vestuario. Nos apena porque aquí venimos a jugar al fútbol, no vengo a hablar de la vida de nadie, ni de la mía. Me apena no poder estar cómodos y no poder hablar de Albania o Israel que es lo fundamental".

Mientras, el exseleccionador Vicente del Bosque ha mostrado su apoyo a Julen Lopetegui y ha opinado que lo que él haga respecto a la situación de Piqué en la selección española "será lo mejor". Del Bosque ha ensalzado la figura de Gerard Piqué, al que ha calificado como "un compañero excelente y un buen profesional" durante la etapa en la que él dirigió la selección española.

El técnico salmantino ha descartado de manera tajante la posibilidad de volver a entrenar y no ha querido entrar "en polémicas externas al fútbol que lo único que hacen es desunir", concluyó Del Bosque.