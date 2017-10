Nadal salva dos bolas de partido ante Pouille

Nadal saluda al público tras su victoria de ayer ante el francés Pouille. // How Hwee Young

El español Rafa Nadal, número uno del mundo, superó un muy difícil debut en Pekín ante el francés Lucas Pouille, al que venció por 4-6, 7-6(6) y 7-5, y consiguió el pase a segunda ronda en el Abierto de China.

Pouille, verdugo el año pasado del propio Nadal en el Abierto de Estados Unidos, se apoyó en un potentísimo saque y en un juego al límite de la línea para poner contra las cuerdas al español, hasta el punto de disponer de dos bolas de partido en el segundo set.

El manacorí, sin embargo, demostró que su mejor tenis llega en los momentos más agónicos, remontó ese desempate y, rompiendo por fin un servicio de Pouille en el final del tercer set, consiguió la victoria.

El francés, número 23 del mundo y campeón este año en Budapest y Stuttgart, se creció ayer frente al español, con primeros saques que en numerosas ocasiones superaron los 200 kilómetros por hora, y que le dieron a Pouille nueve puntos directos.

Nadal, campeón este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, entre otros torneos, y que ha retornado al número uno mundial en agosto, afronta el Abierto de China, que no gana desde 2005, como una importante etapa en el final de temporada de cara al Masters de Londres, el título más importante que falta en su vitrina.

Jaleado

El español jugó ayer ante un público entregado a su juego: Pekín es uno de los lugares fuera de España donde atrae más aficionados, por lo que fue jaleado como si estuviera en casa, y las gradas estuvieron abundantemente adornadas con banderas españolas y hasta alguna balear.

Nadal ha perdido dos finales en los últimos años en Pekín, ambas ante el serbio Novak Djokovic, y tiene un vínculo sentimental con estas pistas, ya que fue en ellas donde logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

Tras el partido, el de Manacor estaba "feliz de que la suerte" le hubiera "acompañado", y admitió que su rival, el francés Lucas Pouille, tuvo muy cerca la victoria.

Pouille, su verdugo el año pasado en el US Open, falló en la red en una de las ocasiones con punto de partido y saque, una situación que en opinión de Nadal "en un 80 por ciento de los casos" debería haberse resuelto a su favor, pero que en esta ocasión se decantó para él.

"Hoy (por ayer) gané porque me tocaba ganar", simplificó el tenista balear, quien en todo caso defendió su fortaleza mental en el duelo. "He estado peleando, buscando soluciones, estando positivo, y espero que este partido me dé confianza para lo que viene", dijo.

En la siguiente ronda Nadal se enfrentará con el ruso Karen Khachanov, un jugador "joven y con gran proyección, no creo que sea sencillo", afirmó el número uno mundial, que ya venció en este último Wimbledon al jugador ruso en el único duelo entre ambos.