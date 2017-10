A por el triplete

Haciendo auténticos malabares para entrentar y competir, la viguesa María Iglesias se ha proclamado campeona de la Copa Dagan de Motocross, una disciplina en la que, a falta de una prueba, también se ha asegurado el título autonómico. La viguesa es líder también en el Gallego de Supercross y está dispuesta a luchar por el triplete.

María Iglesias se ha impuesto en la Copa Dagan de motocross en una temporada en la que lucha por n triplete. El año pasado fue subcampeona de esta Copa Dagan y este 2017 llegó con más fuerzas para hacerse con el título, pero además, a falta de una prueba que queda por disputarse se ha proclamado campeona Gallega de Motocross de forma matemática y, tras la victoria de este fin de semana en el Supercross de Ribeira, se pone líder también del Campeonato Gallego de la modalidad.

En la Copa Dagan ha pesar de no llevarse la victoria en todas las pruebas su regularidad le ha valido para traerse a Vigo el título de campeona de la Copa en categoría femenina: "No contaba con este título, mi rival Silvia Rivas tiene muchisimo más nivel que yo pero finalmente la suerte se puso de mi parte y tras fallar ella en la última prueba me lleve el título", apunta.

Además María Iglesias también compite en el Autonómico de Motocross y Supercross, que lleva a cabo la Federación, y aquí sí que se ha subido a lo más alto del podio en todas las pruebas que se han llevado a cabo. Tras las de Taboexa, Ourense, Agolada y, a falta de la final en Arteixo, ya es matemáticamente campeona Gallega de Motocross: "Tengo 150 puntos en la general y la segunda 88 así que haga lo que haga en Arteixo el campeonato es mío". Por su parte, el Autonómico de Supercross solo ha disputado una de las dos pruebas, justo este mismo fin de semana en Ribeira: "Fue una carrera dura, en la primera manga me llevé la victoria pero en la segunda me caí dos veces en la salida y tuve que sacar fuerzas para remontar y alcanzar la victoria". Tras está cita es líder del campeonato pero no está nada decidido hasta la final que se disputará también en Arteixo.

"No ha sido un año fácil. Hasta casi abril no tenía claro en qué pruebas iba a participar. finalmente pude disputar los tres campeonatos diferentes que se celebran el Galicia", apunta. "En el Campeonato Gallego compito con el MotoClub Sobre Rodas (CSR) mientras que en la Copa Dagan voy por mi cuenta; no ha sido fácil compaginar el día a día con las carreras y toda la preparación y entrenamientos se juntan en el fin de semana", indica.