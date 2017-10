Ayelen: "El Godoy Maceira es un buen lugar para seguir creciendo"

El Club Balonmano Porriño presentó ayer a su nueva portera Fátima Ayelen Rosalez y también al nuevo patrocinador, Orbe. La presentación contó con la presencia de la jugadora, del presidente del Club Balonmano Porriño, Abel Estévez, y de Marta Mondina, del Departamento de Marketing y Comunicación de Orbe.

"Con la llegada de Ayelen completamos nuestra plantilla; es una portera joven, con gran proyección, que destacó la pasada temporada con el Granollers. Cuando surgió la posibilidad de contratarla no lo dudamos, por su experiencia y por sus características como portera complementa perfectamente a Iris, lesionada hasta enero", indica Abel Estévez. Ayelen se mostraba satisfecha con poderse incorporar a la plantilla: "Me decidí por el Godoy Maceira por su calidad de juego y su manera de trabajar, sé que este equipo me va a aportar mucho a mi carrera, y es un buen lugar para seguir creciendo y adquirir experiencia".

Mañana, a las 20.30 horas, el Godoy Maceira recibe, con motivo de la cuarta jornada de Liga, al Santa Eularia.