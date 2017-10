"Vale más un equipo sano que todas las tácticas"

"Vale más un vestuario sano que todas las tácticas y estrategias del mundo". La frase sintetiza el ideario deportivo del gran Vicente de Bosque, reputado exfutbolista de Real Madrid e ilustre exseleccionador nacional, que ayer se pasó por la ciudad para disertar de dos pasiones: fútbol y mus.

Durante algo más de media hora, el entrenador que elevó a la selección española al Olimpo del fútbol mundial desgranó con campechanía castellana las semejanzas entre el deporte rey y el popular juego de naipes que casan, según su razonada exposición, mejor de lo que cabría suponer.

Del Bosque establece no pocas similitudes entre el fútbol y el mus: su condición de juegos, el valor del trabajo en equipo, la complicidad entre compañeros, la estrategia en función del análisis del adversario, o el peso del resultado en la incidencia del partido/a . Y la suerte, ese factor aleatorio, aunque decisivo, que tantas veces delimita la difusa linea entre la victoria y la derrota. "Sin suerte, jamás habríamos ganado un Mundial y una Eurocopa" , confesó.

Tras una amena disertación, el exseleccionador respondió, eludiendo asuntos polémicos [Cataluña, Real Madrid, selección española], pero con simpatía y buen humor a las cuestiones que le fueron formuladas por el público. "¿Qué jugador de la selección le ha gustado más entrenar?", le preguntaron.

Del Bosque desveló que nunca ha sentido especial predilección por ninguno de los futbolistas que ha dirigido. "España ha sido campeona del mundo en la época de Messi y de Ronaldo y campeona del mundo y de Europa en la época de Alemania. Todos mis jugadores han sido héroes. Tengo admiración por todos", subrayó.

Al laureado entrenador salmantino se le preguntó también su impresión sobre las opciones de la selección española en vísperas del Mundial de Rusia y no escamoteó elogios hacia Julen Lopetegui. , su sucesor. "Todo lo que haga Julen me parece bien", aseguró.

Del Bosque habló también de Iago Aspas, convocado por quinta vez por Lopetegui con la selección. "Tengo la mejor información de él como jugador y por lo que veo. Es un hombre muy pegado al fútbol, como de los que yo he intentado rodearme. Todo lo que hemos hecho durante el periodo que hemos estado es intentar hacer las cosas lo mejor posible por el bien de la selección. No han dejado de traerlo y todo el mundo me ha hablado muy bien de él y de su pasión por el fútbol", dijo.

Sobre las opciones del moañés de estar en Rusia el próximo verano, añadió: "En la selección lo veo; luego, lo que haga Julen es cosa suya. Pero, como he dicho, todo lo que haga Julen estará bien hecho".

Vicente del Bosque se refirió al Celta, un equipo que le resulta simpático. "Veo al Celta bien. Ya me gustaba el año pasado con Berizzo y me sigue gustando con Unzué. Es un equipo que me cae muy bien, tiene un presidente estupendo, al que le tengo simpatía y me gustaría que le fueran bien las cosas", apuntó.

El exseleccionador habló también de su viajó a Aranda de Duero (Burgos) para fichar a Javier Maté para el Real Madrid, del gol de falta que marcó en el Torneo Ciudad de Vigo y de sus tiempos de futbolista en el Castellón, donde coincidió con Quinocho y Félix Carnero, con quien convivió y al que considera un "muy buen amigo".