Esther Navarrete tuvo en la "paciencia" la clave de su victoria. Señaló que "es importante no perder la perspectiva de la carrera. Hay que controlar a las rivales, pero también las fuerzas". En ese sentido, afirmó que "me encontré bien y traté de imponer un fuerte ritmo. La táctica me salió bien. Aguanté hasta la meta". Su lesión ya está olvidada y a mediados del presente mes participará en el medio maratón de Valencia.