Ernesto Valverde: "Ha sido una situación difícil y por eso nos ha costado entrar en el partido"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló que la situación que se vivió ayer con el Camp Nou vacío "ha sido difícil" y que ello ha llevado a que muchos jugadores tuviesen "la cabeza en otro sitio" y que, por eso, les ha "costado entrar en el partido".

El entrenador admitió que hasta poco antes del encuentro nadie en el vestuario sabía si se iba o no a disputar, debido a la posición dubitativa que mostrada por la junta de Josep María Bartomeu ante los incidentes que han acontecido en Cataluña durante la celebración del referendo de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional. "Deseábamos una jornada calmada, pero no ha sido así. Esperemos que se reconduzca todo", dijo el preparador barcelonista, que subrayó: "Yo crecí en un sitio con situaciones como éstas", en relación a los actos violentos que se produjeron ayer en algunos colegios electorales, comparado con la violencia que también se daba en el País Vasco. n"Se ha visto que al principio no estábamos centrados. Extrañas todo por el campo vacío. Poco a poco, en el segundo tiempo, hemos podido superar todo ello. Estos partidos se suelen torcer porque estás pendiente de otras cosas", apuntó el entrenador azulgrana.

Acerca de si el club preguntó la opinión al vestuario antes de jugarse el partido a puerta cerrada, explicó que el presidente Bartomeu ha hablado con los jugadores y técnicos a los que les ha trasladado el impacto "para el exterior" que representaba "tener el campo vacío".

"No es normal vivir una situación como la de hoy. Todos somos conscientes de lo que ha pasado hoy en Cataluña. No vivimos en un iglú", sentenció el preparador, que con esta séptima victoria seguida de los azulgrana en la Liga se queda a un sólo triunfo de los ocho seguidos que firmó hace unos cursos el argentino Tata Martino