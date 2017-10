El Sárdoma sufre por vicio

Marcos Canle se desesperaba. Chillaba, paseaba, daba órdenes a diestro y siniestro. En definitiva, sufría. El Sárdoma ganaba por 1-0 pero el equipo no carburaba, se echaba atrás, perdía el balón una y otra vez de forma absurda. Fueron diez-quince minutos finales, pero el banquillo local los vivió como si se hubiesen extendido durante todo el encuentro.

El Sárdoma ganó merecidamente en la soleada matinal de ayer, ya es tercero en la tabla (empatado a puntos con el Matamá, cuarto) y ahora tiene toda la semana para preparar el choque de A Coruña ante el Deportivo, primer clasificado. Pero el conjunto vigués se fue con la mosca tras la oreja: tuvo una salida para golear, pifió todo y más y acabó poco menos que pidiendo la hora y con Joana desesperada. Lleva un gol (ante el Friol) en cuatro partidos pero ha marrado ocasiones de forma desafortunada. Y eso acaba por minar.

Las de Canle se complicaron precisamente por eso, porque no materializaron. Sin más. Las blanquiazules jugaron de forma primorosa el periodo inicial, salvo en una acción de Aida que casi cuesta el 0-1, tuvieron ocasiones para irse al descanso con tres o cuatro tantos en el zurrón y se fueron a vestuarios con un 0-0 que solo creó prisas y el abandono final del juego que les proporcionaba un saco de ocasiones.

Las locales habían ofrecido un recital por las bandas, pero las oportunidades pasaban sin fortuna, con disparos de Joana (min. 4), una triple acción con dos remates a los postes de Yaiza y Joa (min. 10) y el último chut atajado por la guardameta visitante, o un par de acciones de Tania Penedo. No, no era solo Joa la que no veía puerta.

El gol de Yaiza tras el descanso, en un balón recuperado por las sardomistas que acabó en centro al segundo palo bien resuelto por la viguesa, abrió la lata, pero no logró calmar la impaciencia local, incrementada por las nuevas ocasiones erradas. Que si Equis vota una falta directa que se fue cerca de la escuadra (min. 65), que si Tania falla un globo en posición inmejorable (min. 75)? Y el infierno. El Gijón se echaba adelante porque el Sárdoma perdía el control del balón pese a los relevos de Canle y a los cambios de posición que ordenaba el técnico. A lo tonto, el partido se había enloquecido. Lucía, la portera local, no falló -tampoco Vicky, que puso orden atrás- y el sufrimiento acababa con el pitido final de la colegiada viguesa. Impulsivas sardomistas?