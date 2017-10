El Ourense CF sigue invicto en la Liga

El Ourense Club de Fútbol sigue invicto en la liga y ayer en el partido de rivalidad ante el Arenteiro tuvo que jugar más de 34 minutos con nueve jugadopres por las expulsinones de Pedro y Renan. Incluso los de Fran Justo fueron capaces de adelantarse en el marcador en una falta que saca Fondevila y Martín Lamela de cabeza provoca el delirio de sus incondicionales.

El Arenteiro, que también sufrió una expulsión, tuvo la fortuna siete minutos más tarde de empatar el partido por medio del joven Manu Bardelás, que sacó un libre directo, el balón salió rechazado y el propio jugador desde fuera del área de fuerte trallazo logró empatar el partido.

El Ourense incluso no bajo los brazos y a la contra se fue a por el partido disponiendo de dos ocasiones muy claras en un disparo de Martín Lamela y en una jugada individual de Fondevila en el minuto 89, que se fue de todos los marcadores que le salieron al paso pero en los metros finales llegó con pocas fuerzas y su disparo no tuvo problemas para el portero Pachi. Un minuto después fue Carlos de Dios el que pudo decantar el partido pero no acertó a rematar a la red en los metros finales .