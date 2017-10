Elías Domínguez rejuvenece en A Guarda

Elías Salvador Domínguez y Esther Navarrete fueron los ganadores de 15K Atlántico Banco Mediolanum, la carrera que se disputó entre Oia y A Guarda con la participación de más de 800 atletas. El ganador se impuso en una apretada llegada a Javier Paredes, mientras la ganadora logró la victoria al superar con claridad a su compañera de equipo Sandra Mosquera. Antes de darse la salida se realizó un homenaje a María Ferreira, ciclista que falleció cuando descendía el Angliru y que había participado numerosas veces en la prueba. Otras 150 personas tomaron parte en una 'andaina popular'.



Elías Salvador y Javier Paredes se presentaron juntos en las inmediaciones del puerto de A Guarda. Ambos fueron los grandes protagonistas de la jornada atlética. Formaron parte de un grupo compuesto por los dos atletas junto Daniel Bargiela y Carlos Adán que dominaron la competición durante los seis primeros kilómetros. Se distanciaron de todos sus adversarios son un ritmo fuerte e intenso. Todos ellos entraron a formar parte del grupo de favoritos.



Sin embargo, fue a partir de ese momento cuando se realizó la selección principal. El céltico Gonzalo Basconcelo tuvo que retirarse por molestias físicas y Carlos Adán fue perdiendo fuerza a medida que avanzaban los kilómetros. Elías Salvador realizó una valiente apuesta y trató de dejar atrás a su rival. Sin embargo, no lo logró. A falta de tres kilómetros ambos volvieron a compartir la primera posición. Una fuerte subida fue que le permitió a Javier Paredes alcanzar a su rival.



Los dos se presentaron en la llegada con opciones de victoria. Al lado de mar y con unos últimos metros con curvas, Elías Salvador, del Barceló Team, fue el más rápido y logró su primera victoria. Invirtió un tiempo de 49 minutos y 36 segundos, considerado como uno de los mejores en toda la historia de la prueba. Cuatro segundos más tarde llegó Javier Paredes, del Burgas Atletismo Ourense. La tercera posición correspondió a Daniel Bargiela, del Bikila, que recuperó parte del tiempo que había perdido en los últimos kilómetros. El cuarto lugar fue para José Carlos Ferreira, del Car Marisqueiro, de A Guarda, y el quinto para Carlos Adán, del Adn Runners.



En la categoría femenina se impuso Esther Navarrete, del Adas Troinor, en una victoria cargada de simbolismo para ella. Ya está recuperada de la lesión que la mantuvo dos meses inactiva. En su gesta invirtió 55 minutos y 48 segundos. Era una de las favoritas y confirmó ese pronóstico desde el primer kilómetro. Aunque desveló que el trazado había sido "muy duro y exigente", logró una ventaja de casi un minuto sobre su compañera de equipo Sandra Mosquera. Ambos fueron la que dominaron la carrera y marcaron el ritmo. La tercera posición correspondió a Sofía Freaza, del Comesaña Sporting Club.



Diego Blanco se impuso a Martín Rodríguez y Daniel Fernández en la categoría promesas masculina. En la femenina, la ganador fue Ana Domínguez seguida por Belén Ballesta y Lucía Dorado. En la sénior masculina, el ganador fue Carlos Enrique Gutiérrez. Guillermo Pedrero fue segundo y Roberto Garrido ocupó la tercera posición.



La prueba también sirvió para recaudar fondos para las ONG locales a través del programa Aproxima del Banco Mediolanum. Los ayuntamientos de Oia, O Rosal y A Guarda colaboraron con el evento, lo mismo que Coca Cola y Viajes Carrefour.









Elías Domínguez

"Me costó mucho ganar"

Elías Domínguez reconoció que "me encontré bien y fui el más fuerte al final. Pero me costó mucho ganar". En su primera victoria en la 15K Atlántico Banco Mediolanum, el atleta señaló que "fue dura, tal como era previsible. Estuvimos durante mucho tiempo en grupo, pero después se rompió. Intenté dejar atrás a Javier Paredes, pero no fue posible. En la llegada le superé, pero demostró que también es un gran atleta".