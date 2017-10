Elías Domínguez reconoció que "me encontré bien y fui el más fuerte al final. Pero me costó mucho ganar". En su primera victoria en la 15K Atlántico Banco Mediolanum, el atleta señaló que "fue dura, tal como era previsible. Estuvimos durante mucho tiempo en grupo, pero después se rompió. Intenté dejar atrás a Javier Paredes, pero no fue posible. En la llegada le superé, pero demostró que también es un gran atleta".