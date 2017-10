Alonso deja su huella

Fernando Alonso finalizaba ayer undécimo, a las puertas de los puntos, en la carrera que despedía el Gran Premio de Malasia del calendario de la Fórmula 1; una cita en la que su compañero Stoffel Vandoorne finalizaba en una magnífica séptima plaza, la misma que logró hace dos semanas en Singapur y que le valen para situarse por delante del ovetense en la tabla de pilotos (13 puntos frente a 10).

Se despide Sepang de un Circo al que llegó en 1999. Los libros de historia recordarán que el británico Eddie Irvine fue con un Ferrari su primer ganador y que el holandés Max Verstappen cerró la lista con el Red Bull, como que el alemán Sebastian Vettel fue, también con Ferrari, el tipo que logró dar la vuelta más rápida a su trazado, convirtiéndose ayer en el único en la historia que superó los 212 km/h de velocidad media.

Vettel también quedará, con cuatro, como el piloto que más victorias sumó en este trazado (con Red Bull en 2010, 2011 y 2013; con Ferrari en 2015), por delante del triplete logrado por su compatriota Michael Schumacher (2000, 2001 y 2004, siempre con Ferrari) y por el asturiano Fernando Alonso, quien también dejará un récord en la historia de este Gran Premio al ser el único piloto que lo conquistó con tres escuderías diferentes: en 2005 ganó con Renault, en 2007 con McLaren y en 2012 con Ferrari.

El intento de Fernando Alonso de lograr un mejorar posición durante las primeras vueltas de la carrera disputada ayer acabó con un cabreo del español que pudo escucharse por la radio de su equipo cuando Kevin Magnussen le cerró para evitar ser adelantado. "Es idiota, Hülkenberg tenía razón", comentó Alonso por radio. El asturiano se refería así al incidente que tuvo Hülkenberg con Magnussen en el circuito de Hungaroring. Entonces, el alemán aseguró que el danés era el piloto más antideportivo de la parrilla, a lo que el de Magnussen contestó con la frase "chúpame las pelotas, cariño".

Tras la carrera, Alonso eludió abordar la polémica. Lo que sí afirmó fue que lamentaba que "no ha sido una gran carrera". "No he podido ayudar al equipo, pero por lo menos hemos conseguido puntos", añadió Alonso, destacando el buen papel de su compañero Stoffel Vandoorne, séptimo.

También hubo roces entre Vettel y Alonso. El primero le afeó por radio al de McLaren que no le pusiera las cosas fáciles a la hora de lograr su remontada y alcanzar a Ricciardo. "Vamos, Alonso... ¿de verdad? Pensé que eras mejor que eso", dijo por radio del español. El calentón de Vettel siguió después ante la prensa. "Ve las banderas azules y decide hacer lo que hace, pero sabemos que no le gusta Ferrari y creo que ha decidido ayudar a Daniel un poco".