Una caída de Estévez en el calentamiento entrega la Copa Galicia a Mariño

La Copa Galicia de carretera de las categorías élite y sub 23 tuvo un desenlace inesperado en Porriño. José Luis Mariño (Cambre-Renault Caeiro) superó en la sexta y última jornada puntuable a Aser Estévez (Cortizo-Anova), después de que el ciclista que lideraba la clasificación del certamen autonómico se fuese al suelo en el calentamiento de "La Nocturna" Festas do Cristo 2017 y no pudiese tomar la salida. La tercera plaza lograda por el corredor padronés en la prueba organizada por el Club Ciclista Master da Louriña le bastó para desplazar a Estévez del primer puesto de la general.

El Cambre-Renault Caeiro también se anotó el triunfo parcial en esta clásica que ha echado el cierre al calendario élite y sub 23. En el último sprint, Miguel Montero se impuso a Aarón Mariño (Supermercados Froiz). El podio lo completó José Luis Mariño, que sumó de esta forma 18 puntos y se situó en la general con 97, por los 90 con los que Aser Estévez había llegado a la cita y que no pudo aumentar por culpa del percance.

El otro ranking de la Copa Galicia que quedaba por resolver quedó sentenciado. Pese a que quedaba por disputarse ayer el XVII GP Ciclista San Froilán, ya se ha proclamado campeón el júnior Jorge Suárez (Cidade de Lugo-Esturión) gracias al segundo puesto que firmó en Porriño. Con el triunfo en la villa del Louro se hizo Iñigo Rodríguez (DipuLeón-Bembibre) y Guillermo García (Bathco) obtuvo la tercera posición.

En el resto de las categorías, los triunfadores de la jornada fueron María Jesús Barros (Spol-Concello do Porriño) en la competición femenina élite y sub23, Borja Lorenzo (Norinver) en cadetes, Iago Alonso (Chantadino) en masters-30, Fernando Núñez (Bici O Con) en masters-40 y José Carlos Riol (Orensano) en masters-50/60.