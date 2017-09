Cara a cara entre históricos en Chapela

Rodosa Chapela-Octavio Cons. Castro

Duelo por todo lo alto, disputado hace tiempo en Asobal y más recientemente en Honor Plata. El Rodosa Chapela y el Academia Octavio Construcciones Castro siempre deparan partidos muy competitivos y más esta temporada donde hay una competición muy fuerte entre varios equipos que aspiran a los puestos de ascenso. En los dos equipos hay jugadores que se enfrentarán a antiguos compañeros.

Magope Seis do Nadal-OAR Coruña

Que a la tercera sea la vencida. Ese es el objetivo que buscará el Magope Seis do Nadal Coia esta tarde ante el Oar Coruña. Los vigueses suman en este momento un empate y una derrota. Paloto, entrenador del Magope, no se fía de su rival, que cuenta en sus filas con el ex jugador de Coia Pedro, un jugador clave en su equipo.

Calvo Xiria-UD Lavadores Vilatrade

Visita muy complicada para el U. D. Lavadores Vilatrade, que debe desplazarse hasta Carballo para medirse al actual campeón de liga, el Calvo Xiria. Los vigueses se han reforzado y están demostrando que pueden llegar a ser el equipo revelación. Han conseguido un empate y una victoria.

Saeplast Cañiza-Teucro

Segundo partido en casa para el Saeplast Cañiza. En su pabellón la primera jornada fue capaz de poner contra las cuerdas al Acanor Novás. Esta tarde intentarán lo que no consiguieron en la primera jornada y vencer al S.D. Teucro y lograr su primera victoria tras el empate de la jornada pasada.

Calmear Rasoeiro-Acanor Novás

El Acanor Novás no debe fiarse de ningún equipo, prueba de ello lo sucedido la semana pasada donde le costó mas de lo esperado conseguir la victoria. Esta tarde se mide al Calmear Rasoeiro, que está demostrando que ya no es un recién ascendido y que se ha asentado perfectamente en la categoría.

Porriño-SAR Plastic Omnium

Tanto el Porriño como el Sar Plastic Omnium no han conseguido estrenar su casillero de puntos. Son los dos equipos que más cambios han sufrido en sus plantillas. Los dos han apostado por gente joven y de la casa.