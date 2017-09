Del Bosque da una charla en Vigo sobre mus y fútbol

Vicente del Bosque estará en Vigo mañana por la mañana. El ex seleccionador y ex entrenador del Real Madrid, campeón de Europa, del Mundo y de la Liga de Campeones entre otros títulos, se ha retirado definitivamente de los banquillos, y ahora se dedica a escribir entre otras actividades. Hace ya un año que presentó su libro "Ganar y perder, la fortaleza emocional", del que hablará seguramente aunque la charla-coloquio versa en realidad sobre "Mus y fútbol", según se ha anunciado. Será en el Auditorio do Areal a las 12.00 de mañana.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, desea asistir y ha includo el acto en su agenda del fin de semana.