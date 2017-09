El Amfiv, con lo justo en la Copa Galicia

El Pabellón de A Marisma en Redondela será el escenario mañana de las Copas Galicia de baloncesto adaptado organizadas por la Federación Galega de Deporte Adaptado y que reunirán en un mismo recinto y jornada a los equipos de las competiciones intelectuales con los de sillas de ruedas. El Amfiv monopoliza el título desde 2002, cuando ascendió a la máxima categoría, a costa de un Basketmi que, tras dos históricas temporadas en la elite nacional, volverá a disputar este año la Primera División.

No va a ser sencillo para el conjunto de César Iglesias, que llegará al partido de este domingo a las 18.00 horas con muchas dudas y después de una complicada semana de entrenamientos. "Desde antes incluso del inicio de la pretemporada arrastramos problemas en ese sentido. La decisión de Abdi Jama a mediados de agosto de quedarse finalmente en su país por motivos personalesy las molestias de Julio Vilas, que posiblemente deriven en que no pueda volver a jugar hasta que se opere, nos dejaron en una complicada situación. El club está trabajando para incorporar jugadores y apuntalar una plantilla que ahora mismo es muy corta pero no es fácil. El mercado a estas alturas es muy limitado y nuestra economía, además, no nos permite hacer grandes desembolsos", explica José Antonio Beiro, presidente del Amfiv.

Para colmo, César Iglesias ha visto cómo la situación se agravaba después del primer compromiso de pretemporada, en el que el conjunto vigués se impuso con claridad al Getafe BSR (64-37) para adjudicarse el II Memorial Pablo Beiro-Trofeo Cidade de Vigo. "Esta semana hemos tenido incluso más problemas de lo habitual ya que tanto Santi Comesaña como Shelley Cronau se han perdido alguna sesión de entrenamiento por problemas físicos y ambos son duda para el partido del domingo. Habrá que ver cómo evolucionan y si alguno de los dos o incluso ambos pueden estar disponibles para medirnos el domingo al Basketmi. Además, está el caso de Julio Vilas, que sigue pendiente de una operación que podría solventar sus molestias y que lo más probable es que tenga que descansar hasta que se produzca la intervención", analiza preocupado el técnico del Amfiv.

Pese a las adversidades, Iglesias recuerda que "en el Memorial Pablo Beiro se vieron muchas cosas de un quinteto, el formado por Fran de Jong, Lorenzo Envó, Salvador Zavala, Agustín Alejos y Shelley Cronau, en el que la única pieza nueva es Frank y ya aportó cosas a nivel individual pero todavía tiene que acoplarse. Eso sí, el grupo mostró que conserva muchos de los automatismos de la temporada pasada y eso es una posible ventaja de cara al inicio de la temporada ante ciertos equipos en los que no repiten muchos jugadores y todavía tienen mucho trabajo por delante en ese sentido".