Lección de juego limpio

Se suele decir que el fútbol es un deporte de listos, pero Chusa, el nuevo extremo del Lamela procedente del Bastabales, piensa que además también lo es de caballeros. El futbolista fue el protagonista el pasado domingo de una jugada pocas veces vista sobre un terreno de juego porque le pidió al colegiado del Lamela-Villestro que no le pitara un penalti a favor después de resbalar en el área delante del portero rival. "Me quedé solo delante del portero, llevo el balón hacia un lado, lo regateo, y en el momento que arranco me resbalo. Entonces el árbitro estaba alejado y creyó que había sido penalti del portero, lo pitó y cuando vi que iba a expulsar al portero del Villestro me salió de dentro decirle que me había caído y que no había sido falta", relata el jugador.

Chusa tiene claro que "aunque a nadie le gusta perder tampoco gusta ganar haciendo trampas, y creo que fue lo más justo". El incidente sucedió cuando el Lamela ya estaba ganando por 2-0, resultado a la postre final, pero Chusa tiene claro que lo haría "independientemente de cómo fuera el marcador". Durante la jugada tanto los banquillos como el público presente en Mularedos ovacionó al futbolista que al término del encuentro recibió la felicitación expresa de José García, colegiado del encuentro, y de todos los jugadores del Villestro. "Yo lo hice no por buscar el agradecimiento, sino creo que a nadie le gustaría que lo engañaran en un campo de fútbol", añadió un hombre que, curiosamente, fue el encargado de abrir el marcador para los de Xoel Goldar a los 13 minutos de un duelo muy disputado.