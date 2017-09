Descalificados tras ganar en Singapur

Fue en Singapur cuando Manuel Garrido vivió una de esas experiencias que no se olvidan. Era su primer mundial de la categoría sénior. Antes había ganado tres veces el sub-23. Una nueva experiencia que compartió con Ramón Ferro, su compañero de equipo. Fue en la modalidad de C-2. Ambos afrontaban los 27 kilómetros y siete pasos por tierra que marcaba el reglamento. Se esforzaron al máximo. Fueron líderes y acabaron primeros. Pero no fueron los campeones.

La escena resultó surrealista. Manuel Garrido afirma que "hicimos todo bien. Ganamos con claridad. Pero al llegar a la meta nos extrañamos de la reacción del equipo español. No lo celebraban. Nos quedamos mirando sin saber lo que pasaba. La verdad es que nosotros estábamos muy contentos". Lo que no sabían es que estaban descalificados después de recorrer solo cien metros desde el inicio. Nadie se lo comunicó. Los jueces y el equipo español les dejaron que hicieran 27 kilómetros en su canoa para nada.

La clave estaba en un puente. Los tudenses pasaron por una zona que al parecer no era la reglamentaria. Manuel Garrido señala que "al parecer no rodeamos el pilar de ese puente. Pero tampoco lo hicieron otros. O estaba mal señalizado el recorrido. El caso es que nosotros estábamos muy confiados en la victoria". Y también después les explicaron los motivos por los que no les pararon: "Nos dijeron que presentarían una reclamación al finalizar la prueba. Pero bueno, fue todo tan extraño que acabamos muy cabreados y desolados. Todo lo que habíamos trabajado se evaporó en un momento".