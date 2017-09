El Rías Baixas, trampolín al cielo

El Club Ciclista Rías Baixas ha vuelto a ser el trampolín de un corredor para alcanzar el profesionalismo. Los sensacionales resultados obtenidos por el sudafricano Willem Smit defendiendo los intereses de la entidad presidida por José Luis Chamorro le han abierto las puertas de la máxima categoría del ciclismo mundial y el Katusha Alpecin se ha hecho con sus servicios.

El jefe de filas del conjunto miñorano durante los últimos meses compartirá estructura la próxima campaña con estrellas como el alemán Marcel Kittel y el ruso Ilnur Zakarin. La oportunidad le ha llegado a Smit después de haber firmado seis victorias en el calendario español éite y sub 23, entre ellas las clasificaciones generales de la Vuelta a León y la Vuelta a Segovia, y una etapa en la reciente Volta a Galicia.

El sudafricano viene, además, de participar en el Mundial de ciclismo en Bergen (Noruega), donde el ciclista, de 24 años, fue el último en ser capturado tras una fuga de más de 180 kilómetros. Smit es el líder actual de la UCI África Tour. A principios de este año, ganó la medalla de oro en el Campeonato Continental Africano.

"En mi vida me he concentrado en un sueño: convertirme en un corredor del WorldTour. Empecé la temporada con dos medallas en el Campeonato Sudafricano (prueba de carretera y CRI) y una medalla de oro en la African Race Road Race. Estaba muy contento y pensé que se abriría una oportunidad en el ciclismo profesional, pero eso no sucedió. Así que decidí que si el ciclismo profesional no llamaba a mi puerta, tenía que llamar yo mismo viajando a Europa y mostrando mi potencial. No fue fácil porque tengo una larga temporada y corro en dos continentes. Pero finalmente el sueño se ha vuelto real. Katusha Alpecin me llamó y me ofreció una oportunidad. Es mi sueño. Ahora no puedo esperar para empezar a trabajar para el equipo en el nivel máximo del ciclismo", dijo Willie Smit al portal biciclismo.com.