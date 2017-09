"Tuve que sufrir mucho para ganar otra vez"

María Ortega llegó emocionada a la línea de llegada. Había cumplido el gran desafío. Ser la campeona por tercera vez. "No fue fácil. Los triatlones hay que empezarlos, pero también terminarlos. Y no ha sido sencillo". Desveló que tuvo problemas en el segmento de ciclismo con la bicicleta y también en el atletismo con una molestia física. "Por un momento pensé que ya no era capaz de lograr la victoria. Pero fui capaz de sufrir para ser la primera", añadió. Insistió en que "es algo importante ganar por tercera vez. Ni me lo podía imaginar. Estoy contenta y feliz". Resaltó que "me gusta esta prueba, los circuitos y el ambiente. Es excepcional. Estoy como en casa. El público me anima y ya me conoce. Es fantástico". María Ortega se ha convertido en la reina del Desafío Pastor Islas Cíes, ya que nadie ha logrado ganar tres veces de forma consecutiva una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional.