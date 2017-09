"Correr jugándote el título te saca una motivación extra"

Marc Márquez, que logró en el Gran Premio de Aragón de MotoGP su quinto triunfo de la temporada y es aún más líder del campeonato, destacó que es "el piloto con más ceros y también con más victorias".

"Hay que intentar gestionarlo de la mejor manera. Hay que ser constante, pero seguir arriesgando, porque al final todos los puntos cuentan y se decidirá por muy poco el campeonato, pero lo que más tranquilidad me da es que desde Montmeló estoy en el podio, salvo en Silverstone porque se rompió el motor, y en diferentes condiciones", afirmó Márquez, y añadió que "este es el nivel" que intentará "mantener de aquí a final de temporada".

Sobre la carrera de ayer, destacó: "No sé qué ha pasado, ya que durante todo el fin de semana he ido a momentos y hoy por la mañana me encontraba bien, pero desde que he salido a la carrera no me encontraba a gusto con la moto". "El simple hecho de correr en uno de mis circuitos favoritos, delante de la afición y jugándote el título, te saca una motivación extra de tu cuerpo que te hace suplir cosas, intentar sacar un poco más, sobre todo viendo cómo venía el grupo de atrás, que venía rápido y se podían perder muchos puntos", explicó Márquez.