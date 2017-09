Otro triunfo directo al cielo

El estreno del nuevo proyecto del conjunto vigués ante su afición, encuadrado en el Trofeo Cidade de Vigo - Memorial Pablo Beiro en recuerdo al fundador y alma mater de la entidad, se saldó con una clara victoria de un Amfiv que superó con relativa facilidad al Getafe. Los vigueses, a pesar de tratarse este encuentro de su primer test en la pretemporada y que el mexicano Salvador Zavala se incorporase al grupo este mismo miércoles, demostraron encontrarse bien físicamente siendo capaces de imponer un alto ritmo de juego que complicó muchísimo las cosas a los madrileños.

La festiva jornada en honor a Pablo Beiro se inició por la mañana con un torneo 3x3 de baloncesto en silla de ruedas para gente con y sin discapacidad, que reunió a diez equipos y a más de 60 jugadores en el pabellón que lleva el nombre del eterno presidente del Amfiv.

Con una plantilla aún en construcción y pendiente de su configuración debido a la decisión de Abdi Jama de no renovar su contrato a pesar de haber anunciado que seguiría en Vigo para quedarse en casa y solventar unos problemas personales y a los problemas físicos de Julio Vilas, que podrían obligarle a pasar por quirófano y perderse gran parte de la temporada, había mucho interés por saber cómo responderían los vigueses ante un rival reforzado. Porque Getafe, después de haber tenido que jugar la campaña pasada un agónico play off por la permanencia ante el Servigest Burgos, se ha reforzado para tratar de no pasar tantos apuros esta campaña.

La respuesta del Amfiv no pudo ser más positiva. Después de unos primeros compases de intercambio de errores, la velocidad en las transiciones, con Agustín Alejos como principal protagonista, permitieron a los locales abrir las primeras diferencias en el marcador (15-4, min.10). Como era previsible, los visitantes afinaron un poco más su puntería en el segundo parcial pero Alejos encontraba la colaboración de Envó (34-16, min.20).

El conjunto de César Iglesias volvió al encuentro sin la tensión de los dos primeros cuartos. Los visitantes amagaron con engancharse a un partido del que llevaban mucho desconectados. Pero el encuentro ya estaba decidido (45-28, min.30). Los vigueses volvieron a apretar en el último parcial para sellar su clara victoria (64-37) y cerrar este II Memorial Pablo Beiro como se merecía, dejando el trofeo de campeón en casa.