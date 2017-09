Javier Gómez Noya cumple su tarea

El evento también tiene otro componente especial. Se cumplen treinta años de la celebración del primer triatlón en Galicia. Un detalle que no ha pasado desapercibido para Javier Gómez Noya. El padrino de la competición, que también disputó su primera prueba en Vigo en un circuito en Samil, resaltó que "el triatlón ha evolucionado y ahora es un deporte importante. Me alegro de que siga creciendo y que exista una gran cantera". El pentacampeón del mundo ejerce esta labor por tercer año de forma consecutiva. Ayer estuvo presente en O Vao y hoy también presenciará la prueba. No participará. Su temporada ha sido larga, ya que se inició en el mes de enero. Todavía tiene previsto participar en una competición en Hawai a finales del mes de noviembre. El triatleta estuvo presente en todos los actos que se desarrollaron ayer y volverá a tener protagonismo hoy. Una multitud se concentró para poder lograr un autógrafo o fotografía de su ídolo. Javier Gómez Noya atendió a todos durante un largo periodo de tiempo en el stand que se montó para tal efecto.