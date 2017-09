"He pedido perdón a Lucas"

El capitán del Alavés Manu García, asumió su culpa en la acción que protagonizó con Lucas Vázquez, al que propinó un codazo, y provocó las iras del jugador del Real Madrid. "Era un partido con mucha tensión. A Lucas le conozco desde hace mucho, desde Segunda B. He hecho algo que no tenía que haber hecho. Le he pedido perdón y todo se ha quedado ahí", dijo.

Manu destacó la mejoría evidenciada por su equipo respecto a los últimos partidos. "Cuando pierdes todas las sensaciones son iguales. Pero confío en nuestra gente. Nos daban por muertos y estamos ahí. Estamos en una situación jodida pero quedan muchos puntos y tengo confianza. Hay que intentarlo en el siguiente y después en el siguiente y así hasta que lo logremos. Confío mucho en esta gente", apuntó.