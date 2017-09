Lo que Paco Araújo haría

Murió en lo que distingue el bisiesto, el 29 de febrero de 2016. Su influjo permanece intacto. El Celta Zorka organiza este viernes en Navia la segunda edición del Memorial Paco Aráujo. La agenda de actos se iniciará a las 17.00 horas con la disputa de un torneo autonómico preminibasket. El equipo sénior celeste se medirá a las 20.30 horas al Star Center Uni Ferrol.

El presidente celeste ha dejado huella en quienes lo conocieron. No ya la impronta de los afectos, sino el ejemplo de lo que debe hacerse. Le sucede a Noemí Jordana, que hubiera querido asistir al homenaje. No podrá por cuestiones laborales -la han llamado para trabajar como profesora en un colegio-. Jordana, leyenda de las canchas, céltica en dos etapas diferentes (2000-2004, 2009-2011), acaba de convertirse en vicepresidenta del Uni Girona, con el que ganó la Liga en 2015 y en el que se ha retirado.

"Es un homenaje muy bonito, espero que lo puedan seguir haciendo muchos años", celebra la ex base catalana. "Es importante mantener en la memoria a la persona que fue Paco y el trabajo que hizo por el Celta. Para mí Vigo es Paco".

"Hago lo que puedo, como tareas de representación cuando no está el presidente y aportar otro punto de vista", describe de su papel como vicepresidenta. "Aporto equilibrio en saber qué es importante y qué no desde el punto de vista del jugador, como en dónde se puede recortar, en dónde ser generosos y de qué manera programar ciertas historias. Aún me estoy organizando la vida. Pero quiero hacer cosas para la cantera. Ahora está muy de moda que las jóvenes se vayan a Estados Unidos. Quiero revertir esta situación y ofrecer algo que les motive a quedarse. Son ideas". La cuestión canterana es un problemática compartida con el Celta. Lo sabe porque su comunicación con el director deportivo, Carlos Colinas, y la entrenadora, Cristina Cantero, es constante.

Paco Araújo es de forma inevitable su guía en esta mudanza a los despachos. Jordana presenció cómo Araújo cargaba el club sobre sus hombros tras el accidente mortal de Gómez Carballo y Camilo Pérez. Ella conoció cómo Araújo gestionó un club capaz todavía de ganar la Copa de la Reina en 2001 y cómo, en época de angustias, fue capaz incluso de renunciar a la plaza en la máxima categoría. "Paco no era una figura distante. Se pasaba por los entrenos y te decía: 'Chuliña, ¿necesitas alguna cosa?'. Cuando hubo atrasos, Paco siempre venía y daba la cara, te preguntaba cómo estabas de dinero ese mes y si podías aguantar un poco. Esta manera de tratar con la jugadora, de no esconderse cuando había algún problema, me sirve muchísimo".

Jordana sabe que el Celta apunta esta temporada a intentar disputar el play off de ascenso. Y anhela volver a ver las camisetas celeste en la Liga 1. "Creo que lo van a conseguir". Elogía la meta y el itinerario: "Lo que hacen en Vigo es muy sensato. La decisión de renunciar a la plaza que tomó Paco fue fantástica. Y ahora que el club está saneado merecen subir. Veo esa motivación en Cristina, esas ganas de que las jugadoras se impliquen y conseguirlo por méritos propios y no porque sobren plazas".