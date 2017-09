Itziar Germán y Minata Keita, talento y veteranía para el nuevo Celta Zorka

El Celta Zorka presentó ayer a sus dos últimas adquisiciones para la temporada 2017-18: la alero berciana Itziar Germán y la pívot malinesa Minata Keita, dos veteranas jugadoras que aportarán talento y experiencia al equipo más joven de la Liga. Germán y Keita han firmado por un año con el conjunto celeste, que afronta el nuevo curso cargado de ilusión y con buenas expectativas deportivas.

Con casi una década de experiencia en la máxima categoría, Germán desembarca en el Celta con el firme propósito de convertirse en referente del equipo. "Vengo al Celta después de muchos años en la Liga Femenina con muchas ganas e ilusión y casi con 10 años menos. Aunque soy ya una veterana, me siento joven en este equipo con tanta juventud y de momento es maravilloso todo lo que transmite este club", subrayó la alero.

"Me propongo rendir al cien por cien para devolver al club la apuesta que ha realizado por mí", puntualizó Germán, que se mostró cauta a la hora de hablar de objetivos. "Simplemente hay que encontrar nuestro camino bueno de juego con el trabajo diario. No partimos por objetivos, sino que hay que trabajar para construir un buen equipo con el grupo humano que hay," relató. Y precisó: "Estoy aquí por mi veteranía, por lo que he jugado y tengo de atrás. Vengo a enseñar y a demostrar que mi carrera no ha sido corta y me queda aún mucho por hacer".

La nueva jugadora del Celta apuntó que no le costó demasiado decidirse para fichar por equipo que dirige Cristina Cantero. "Conocía a Carlos Colinas [el director deportivo] de la selección. Saber que él estaba detrás de este club y que también estaba Cristina Cantero es un seguro de vida. No tuve muchas dudas", desveló.

Minata Keita tampoco tuvo que pensárselo demasiado. La malinesa ya defendió los colores del Celta Zorka y conocía sobradamente la casa. "Me hicieron una buena oferta y me gusta la ciudad y el club. Aquí se trabaja muy bien", indicó la jugadora africana, que afronta su segunda etapa en Vigo con mucha ambición. "Mi objetivo para este año es subir a la Liga 1, es un buen club y los podemos conseguir, si trabajamos juntas", destacó la pívot, que se mostró lista para competir. "Me lesioné en el último partido de la temporada, pero ya estoy bien para jugar".

La presentación de los dos últimos fichajes del Celta Zorka se celebró ayer en las instalaciones del Grupo ABC, que esta temporada se suma al patrocinio del club, con la presencia del directivo Pablo Campos y la vicepresidenta Teresa Táboas y del gerente de la entidad patrocinadora, Manuel Ribera, que destacó su apoyo al deporte en modalidades como el pádel o el baloncesto.

Pablo Campos expresó la ilusión con que el Celta Zorka afronta la nueva temporada y fijó el objetivo deportivo del equipo en "dar guerra" para jugar la fase de ascenso. "Estamos muy ilusionados con el equipo que tenemos este año. Es un equipo aún muy joven, de manera que plantearse el acenso es osado, pero sí es cierto que nuestro objetivo es tratar al menos de jugar la fase de ascenso", expuso.