Rafa Nadal, sobre Cataluña: "Es el momento de sentarse a hablar"

El tenista mallorquín Rafa Nadal ha asegurado en referencia al conflicto político entre Cataluña y el Estado que "es el momento de intentar poner cordura desde ambos lados, sentarse a hablar y llegar a puntos de entendimiento".

En declaraciones en un evento organizado por el Banco Sabadell, recogidas por Europa Press, Nadal ha expuesto que existe un conflicto "desagradable" dado que se ha llegado "a una situación preocupante para el país en general" y se ha alcanzado un "estado de crispación".

Asimismo, el tenista, quien ha dicho sentirse "muy balear y muy español", ha lamentado que se haya llegado a un punto en el que "no se puede decir prácticamente nada porque todo se malinterpreta".

"Todo se radicaliza de cierto manera que tiene difícil solución. Yo desde mi humilde punto de vista lo que desearía más es que, de alguna manera, se solucionaran las cosas y que ni desde Cataluña se sintieran tan despreciados por España ni que desde España sintieran que desde Cataluña se desprecia a España", ha sostenido.

Nadal, tal y como ya explicó el pasado martes, ha insistido en que no entiende "una España sin Cataluña ni una Cataluña sin España". "No sé si es que no la entiendo o es que no me gustaría verla", ha añadido.

"Las cosas parecen imposibles pero ojalá sea imposible hasta que se haya hecho y que sea por el bien común porque entiendo que juntos somos mejores", ha sentenciado el tenista mallorquín.