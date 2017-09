"Me voy lleno, porque tiré del carro como un profesional"

La temporada de remo concluyó este domingo y llega la hora de hacer balances y sobre todo de las despedidas. La SD Tirán, después de una campaña en la que logró un prestigioso séptimo puesto en la Liga Euskolabel ACT, tiene que decir adiós a su patrón desde hace 14 años. David Álvarez deja el remo tras 22 años en el club. El propio remero, de 38 años, explica que decidió dejarlo "principalmente por motivos personales. Resido en Vigo desde que nací y acudo todos los días a Moaña a entrenar, sobre todo a partir de marzo, cuando arranca la campaña de bateles. Tengo una hija pequeña y cada vez es más difícil compaginar todo", señala.

Además, aunque reconoce que "cuando llegue el próximo verano seguro que me entra la morriña de remar", el patrón hasta este mismo fin de semana de la embarcación "Mar do Con" explica que tras su decisión también existe una explicación deportiva. "Creo que deportivamente llegamos a nuestro tope. Es complicado luchar cada año por mantenemos en ACT ante clubes que mejoran mucho y que tienen muchos recursos económicos", desvela. Considera que el séptimo puesto de esta temporada es todo éxito, "incluso mejor que cuando quedamos cuartos y ganamos algunas banderas, porque los grandes clubes vascos cada vez son mejores. Ahora hacen tiempos muy por debajo de los de hace unos años. Nosotros no podemos competir para hacer fichajes ni para contratar médicos", lamenta.

En este sentido, el patrón espera mayor apoyo al remo gallego por parte de las instituciones. "Somos un escaparate. La Concha fue vista en Euskadi por mas de un 30% del share de televisión", desvela. Destaca que el sacrificio de las embarcaciones gallegas en ACT, con viajes continuos a la costa vasca y con tan escasos recursos ,"hace que los vascos nos admiren bastante. Tenemos su reconocimiento".

Explica cómo en 1998 subió al primer equipo de la SD Tirán y cómo tuvo que dejarlo entre 2002 y 2007. Desde 2009 es patrón de la embarcación moañesa en la máxima competición de forma ininterrumpida. "Me voy lleno, porque sé que lo di todo y que no fallé nunca. Tiré del carro como un profesional sin serlo, porque en Galicia practicamos remo exclusivamente por pasión".

Consciente de las dificultades de un club como la SD Tirán, asegura que echará una mano en las gestiones del día a día de la entidad, "siempre que pueda". Se muestra agradecido con "todas las palabras de cariño que estoy recibiendo estos días por parte de grandes de este deporte".

El mismo club moañés, ayer, hizo pública una carta en la que agradece la trayectoria de David Álvarez "que llegó al club siendo un niño". Para el club, demostró que "con pasión, generosidad y sacrificio es posible compatibilizar deporte y trabajo, así como hacer equipo y ser faro en la trainera". Reconocen el aprecio "merecido" de compañeros, entrenadores y afición.

La SD Tirán destaca también las cualidades humanas de Álvarez, "toda una institución tanto en el club como en el remo dentro y fuera de Galicia.

La SD Tirán también anuncio ayer la baja, por motivos profesionales, del actúa entrenador, José Ángel Cambados "Truco". Agradece su "entrega, dedicación y profesionalidad" mostradas durante estos tres años.