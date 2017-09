Cristóbal Dios aspira a repetir triunfo

Cristóbal Dios buscará el próximo domingo conseguir el segundo triunfo consecutivo en el Desafío Pastor Islas Cíes. El triatleta de A Estrada confirmó su presencia en la competición que se desarrollará en la playa de O Vao. "Sería muy emocionante ganar por segunda vez, pero hay rivales muy fuertes", declaró. Esta será su cuarta participación en la prueba. En las anteriores siempre estuvo entre los cinco primeros. Ya hay inscritos más de 400 participantes para el Desafío.

El componente del Club Tripenta Terras de Lugo ganó la pasada edición con tres minutos de ventaja sobre sus rivales. Completó una magnífica actuación, ya que además logró el mejor registro de la prueba al completarla en menos de cuatro horas. Reconoció que "no fue sencillo, ya que es larga y hay que saber gestionar los esfuerzos. Acabé contento por todo, por la victoria y por conquistar también ese registro de tiempo". Ahora acude "con la intención de repetir el triunfo, aunque habrá que luchar mucho. El recorrido es exigente". Al respecto, desvela que "la natación es tranquila, la bicicleta es para rodadores y el atletismo tiene el aliciente de que se disputa al lado del mar".

Cristóbal Dios lleva cuatro temporadas en el mundo del triatlón. Primero se dedicó al ciclismo, por lo que es esta modalidad en la que se puede considerar como un especialista. Muchas de sus victorias se construyen en este segmento. El triatleta reconoce que "en el Desafío Pastor Islas Cíes la prueba de bicicleta se desarrolla en un escenario casi plano, lo que favorece a los rodadores. De todas formas, hay que estar bien de forma para poder llegar a estar entre los primeros".

La actual temporada es una de las mejores en cuanto a resultados de Cristóbal Dios. Se proclamó campeón gallego de media distancia, la misma en la que se disputa en Desafío Pastor Islas Cíes, tras haber logrado tres subcampeonatos en años anteriores. "Ya era hora. Me sentí cómodo y logré un objetivo que tenía marcado", señaló. También compitió a nivel internacional. Fue sexto en el Triatlón de Alpe D' Huez, su mejor registro en todas sus participaciones. Esta prueba es una de las más exigentes que se celebran en Europa, ya que se deben ascender tres puertos en bicicleta y cuenta con un segmento de natación superior a los dos kilómetros.

Cristóbal Dios también formó parte del equipo español de triatlón que participó en el Campeonato de Europa. Logró ser decimotercero. No acabó satisfecho del todo. Explicó que "esperaba un mejor resultado. No logré mantener mi nivel y eso me costó la posibilidad de estar entre los mejores. Pero me quedo con las buenas sensaciones". Era la primera vez que competía con el equipo español.

El Desafío Pastor Islas Cíes será para el triatleta de A Estrada una de sus últimas pruebas de la temporada. Considera que el circuito se adapta a sus características y destaca que el nivel de la competición ha subido de manera importante en las últimas ediciones. Desvela que "estamos al final de la campaña y ganar supondría un premio extra a los buenos resultados. Pero hay que demostrarlo en la competición".

María Ortega, la ganadora de las dos últimas ediciones, también es una de las grandes favoritas a reeditar el título de campeona. Los dos triunfadores de la pasada edición han confirmado su asistencia a la del próximo domingo. A esa cita ya están inscritos más de 400 participantes. Hoy termina el plazo para poder anotarse. El límite, por cuestiones logísticas, se encuentra en los 500 deportistas. Los organizadores trabajan desde la semana pasada en todo lo referente a la infraestructura. El Desafío Pastor Islas Cíes se desarrollará el próximo sábado y domingo. El triatlón de media distancia será el domingo desde las ocho y media de la mañana.