Bou, Raga y Busto, a la conquista de Baiona

Con 23 victorias en el Trial de las Naciones, el equipo español parte como favorito para volver a subirse al podio en Baiona, sede este fin de semana de la competición. Toni Bou, Adam Raga y Jaime Busto conforman el trío masculino, mientras que el femenino estara integrado por Sandra Gómez, Berta Abellán y María Giró.

España es la gran dominadora del Trial de las Naciones. De todas las ediciones disputadas, el equipo nacional se impuso en 23 ocasiones, 13 de ellas de forma consecutiva, así que este fin de semana en Baiona el equipo español vuelve a presentarse con el cartel de máximo favorito.

A falta de la confirmación oficial de la composición del resto de equipos, ya se sabe la composición de equipo que ejerce como local. El 'capitán' de la escuadra española no podía ser otro que Toni Bou, el piloto con más títulos mundiales de la historia: 22 en total (once bajo techo y otros once al aire libre). Junto a él, otro coloso del trial, Adam Raga; campeón del Mundial outdoor de la especialidad (2005 y 2006) y cuatro veces campeón del Mundial de trial indoor.

El trío español lo completa Jaime Busto, que a sus 19 años está considerado como una de las grandes promesas del trial español (y mundial) y firme candidato a convertirse algún día en el sucesor de Bou.

El pasado año, en la estación francesa de Isola 2000, el equipo español masculino estuvo capitaneado por Toni Bou, al que acompañaron Adam Raga y Albert Cabestany. Este año, confían en volver a poner de manifiesto su hegemonía mundial en Baiona, en la cita organizada por la Peña Moteros Val Miñor.

El año pasado España dominó la competición en Francia, imponiéndose a los japoneses Takahisa Fujinami (Montesa), Kenichi Kuroyama (Yamaha) y Tomoyuki Ogawa (Honda); y a Gran Bretaña, que acudía con James Dabill (Vertigo), Jack Price (Gas Gas) e Iwan Roberts (Beta).

La competición se desarrolla por equipos, y desde la edición 2016 se disputa con tres representantes por equipo y categoría, a diferencia de las ediciones anteriores en que los equipos masculinos estaban formados por cuatro pilotos y los femeninos por tres.

En cuanto a la participación femenina, el equipo español, cuyo último triunfo en esta competición data de 2012, estará integrado por Sandra Gómez, Berta Abelán y María Giró, casi el mismo trío que el pasado año en Isola 2000 firmó el subcampeonato, solo superado por el equipo británico. En esta ocasión, María Giró ocupará el puesto de Mireia Conde (Beta). La victoria en Isola fue para el combinado británico, capitaneado por la campeona del mundo, Emma Bristow (Sherco), Rebekah Cook (TRS) y Donna Fox (Sherco). El podio lo completaron las alemanas Sarah Bauer (Sherco), Theresa Bauml (Beta) e Ina Wilde (Gas Gas).

Tomando como referencia el atractivo paisajístico del Monte Boi, su contorno se convertirá en el escenario de las 15 zonas que se habilitarán para la competición, todas ellas bajo la fórmula todavía no practicada hasta la fecha en Baiona del "Non Stop", es decir, los pilotos tendrán que afrontar el recorrido de cada una de las zonas sin parar, un reto en el que pueden ser penalizados si no cumplen este requisito imprescindible en la norma de la competición.

El pasado fin de semana, la Peña Moteros Val Miñor se encargó ya de instalar las delimitaciones de las 14 zonas de competición establecidas por la Federación Internacional de Motociclismo, que recorrerán el paseo del Monte Boi en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, comenzando desde su salida oficial y cronometrada en las inmediaciones de la entrada al Parador Nacional de Turismo y finalizando, tras su trazado de contorno, en una zona 15 que será una Indoor ubicada en el mismo punto de inicio, siendo obligatoria su ejecución como finalización de las dos vueltas que tendrán que dar al circuito.

"Se trata de un pequeño espacio, con dificultades medias y altas y en la que los pilotos pondrán el cierre a cada vuelta intentando no penalizar", comentaba José Goce, director técnico del Trial de Las Naciones, sobre la prueba Indoor.

Tan sólo tres ciudades españolas han albergado esta prueba intercontinental desde que fue creada en 1984: Seva (Barcelona) en el año 2.000; Córdoba, en 2004; y Tarragona, en 2015.