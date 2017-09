El Barça empieza a vivir sin Dembélé

El Barcelona estrena hoy frente al Eibar su liderato en solitario en el primer partido sin Ousmane Dembélé. La ausencia del francés, titular en los dos últimos partidos (Juventus y Getafe), abre un nuevo escenario. El Barça no parece dispuesto cubrir su baja con un nuevo fichaje. Ha llegado el momento de Deulofeu. Y es que las otras opciones existentes (Denis, Alcacer o Turan) no tienen las mismas opciones. En el caso de Denis, Valverde contará con él como alternativa de Iniesta en la medular.

Dembélé, que se rompió el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda en Getafe, ya ha viajado a Finlandia donde hoy será operado por el especialista Sakari Orava. El jugador, que estará de baja entre tres y cuatro meses según el primer pronóstico, ha viajado junto con el doctor Ricard Pruna. La intervención irá a cargo de Orava, un prestigioso especialista que ha operado a grandes figuras del deporte mundial, como el atleta Haile Gebreselassie o los futbolistas Van Basten, Beckham o Guardiola. El francés, el fichaje más caro de la historia del Barcelona (105 millones de euros más bonus), se podría perder hasta 25 partidos entre Liga, Copa y Champions.

La lesión es la primera de gravedad de Dembélé. El francés no sufrió ninguna lesión reseñable durante su etapa en el Rennes, mientras que en el Borussia Dortmund estuvo el año pasado diez días de baja por un problema de cadera.

Eso hace que muchos se planteen la causa de la lesión. Los jugadores del Barça criticaron el estado del césped del Alfonso Pérez. Se habla también de unas imágenes previas a la lesión en las que parece que Dembélé tiene molestias en la zona. "No hay que darle muchas vueltas", ha comentado Valverde. "Un jugador cuando estira siempre se toca la rodilla, el bíceps, el cuádriceps... Es un futbolista sin lesiones musculares en su historial y que no tiene la experiencia para reconocer según qué molestias. Se lesionó con un taconazo, que es el gesto más violento para el bíceps femoral. Un jugador más veterano hubiese dejado que el balón se perdiera por la línea de fondo".

El doctor Pedro Luis Ripoll, director del Centro Médico de Excelencia de la FIFA Ripoll y De Prado Sport Clinic, considera que la lesión es de carácter "accidental" y que "no tiene relación con que un chico de 20 años haya dejado 15 días de entrenar", mientras el Borussia Dortmund y el Barcelona negociaban su traspaso. Ripoll recordó que en ocasiones la "presión es muy grande", pero también remarcó que el Barça tiene "muchísimos preparadores físicos y un entrenador magnífico que no saca a un jugador a entrenar si no está en condiciones". Ripoll puntualiza que cuatro meses "parece un periodo justo" para la reaparición.