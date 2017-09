Jaque mate del Coruxo a la Ponferradina

Rafa Sáez y Jacobo Montes demostraron ayer la importancia de lo que ahora se llama "scouting", y no es más que saber cómo juega el rival. Ambos técnicos le ganaron la partida a Carlos Terrazas, que se plantó en O Vao con tres líneas de tres jugadores y un punta. Tercera victoria consecutiva para los vigueses y segunda en la que no se encaja, lo que le permite colocarse a un punto de la cuarta plaza.

Sorprendía el "once" inicial de Rafa Sáez, con la presencia de Fernando por delante de la defensa y metiendo a Antón en el centro del campo. La idea era controlar la zona ancha, pero fueron los leoneses los que se apoderaron del balón, y cuando el Coruxo no lo tiene lo pasa mal. La parte positiva era que a pesar de que la Ponferradina tenía el balón, las ocasiones de gol venían de disparos muy lejanos que no inquietaban demasiado a Alberto.

Los vigueses tardaron en tener presencia en ataque, pero con el sistema de juego de la Ponferradina, Higón encontró una autopista por la banda derecha, fue una pesadilla para Jon, y al interior vigués solamente le faltó el acierto final para marcar.

Fue un primer tiempo en donde el Coruxo fue de menos a más. Dejó que los leoneses maduraran para tratar de sorprender a la contra pero, posiblemente, sin demasiada convicción.

Tras el paso por el vestuario, Antón se estiró un poco más buscando a Mateo, que volvió a hacer de falso nueve. La verdad es que es todo un lujo ver a estos dos jugadores. Da la impresión de que llevan toda la vida jugando juntos y, posiblemente, puede ser una de las mejores parejas de la competición.

El Coruxo había finalizado la primera parte con más presencia en el área de la Ponferradina, y al comienzo de la segunda parte llegó el premio. Mateo se metió con el balón por la banda derecha, y metió un pase medido al área en donde Álex Arias metió un gol que vale tres puntos.

Carlos Terrazas, técnico de la Ponferradina, no tardó demasiado tiempo en mover el banquillo. Néstor Salinas e Isi entraron para reforzar su ataque, y la verdad es que Salinas pudo tener un comienzo brillante con un disparo al palo corto dentro del área pequeña, que Alberto Domínguez despejó a córner. Si en la faceta ofensiva Mateo y Antón formaban un "todo", atrás Alberto Domínguez cuajaba un gran encuentro con varias intervenciones que evitaron la igualada de los bercianos.

El partido estaba roto, ya que la Ponferradina estaba volcada en ataque, y el Coruxo lograba recuperar varios balones en el centro del campo para salir a la contra y sorprender a Dinu. Incluso hubo una jugada polémica en el área de la Ponferradina, con un derribo de un jugador del Coruxo, que el colegiado del encuentro no vio.

El técnico vigués movió el banquillo en la recta final del encuentro. El primer el dirigirse al vestuario fue Higón, que hizo muchos kilómetros por la banda, logrando sujetar a los laterales para que no subieran. En su lugar entró Rafa Mella, que continuó con el trabajo de su compañero, perdiendo eficacia los leoneses en esa faceta.

Mateo fue el siguiente en enfilar el vestuario. El ayer falso nueve volvió a ser uno de los jugadores más destacados, y en el equipo saben en el momento que hay que dosificarlo para que continúe rindiendo al máximo nivel. La presión del rival obligó a hacer un último cambio para aguantar. Una victoria muy trabajada para sumar el tercer triunfo consecutivo.