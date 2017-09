Gómez Noya, el padrino más admirado

Javi Gómez Noya será un año más uno de los grandes atractivos del Desafío Pastor Illas Cíes. El ferrolano ejercerá de padrino. Vigo es siempre un lugar en el que los aficionados pueden mostrarle su cariño y admiración. La cita llega justo al final de la temporada y Gómez Noya la ha terminado como suele, con numerosos éxitos. Hace dos semanas se proclamaba campeón del mundo del medio ironman (70.3) en Chattanooga (Tennessee, EEUU) y este sábado lograba el subcampeonato de las Series Mundialesde la ITU, que ha conquistado en cinco ocasiones.

"No me puedo quejar", ha comentado Gómez Noya con una sonrisa. Pero incluso en la derrota, si es que puede considerarse así que no pudiese arrebatarle a Mola el puesto más alto del podio, el gallego colecciona elogios por parte de compañeros y adversarios.

Maravilla especialmente que Gómez Noya exprimiese sus opciones de cuestionar el liderato de Mola. Gómez Noya estuvo siempre en el grupo de cabeza y solo al final tuvo que aminorar su ritmo, entrando cuarto en la meta. Una hazaña considerando que siete días antes había disputado un exigente medio ironman y se había pasado la semana de viaje. "Ha sido espectacular cómo Javi ha sido capaz de ser tan competitivo. También era algo que se podía esperar, pero no deja de ser llamativo verlo competir al nivel que lo hace. Y, sin duda, he tenido que pelearlo mucho", admite Mola, ya bicampeón al haber sabido retener el título logrado en 2016.

"Mola y Gómez Noya son de los mejores que he visto nunca en este deporte, sobre todo Javier, que ha estado diez años en lo más alto. Ha sido increíble estar con ellos en el podio", manifestó Blummenfelt, segundo en Rotterdam y tercero en el Mundial. Alarza recuerda: "Javi sigue haciendo historia; diez podios en campeonatos del mundo no está al alcance de cualquiera". Y Chente Hernández lo considera un "fuera de serie".