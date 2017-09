Cuenta atrás para el Trial de las Naciones

El piloto Toni Bou (Repsol Honda), que se proclamó campeón del mundo de trial por vigésimo segunda vez, ha sumado un nuevo triunfo en la última prueba de la temporada del Campeonato del Mundo, disputada en Italia, por delante de Adam Raga (TRS) y Jaime Busto (Repsol Honda). Toni Bou se ha impuesto en Arco di Trento con 18 puntos de penalización, por los 27 de Adam Raga. Es la octava victoria de Bou esta temporada sobre 10 posibles y la 97 de su carrera mundialista.

En la general final, Toni Bou se ha impuesto con 192 puntos, por los 164 de Raga, segundo, y los 131 de Busto, que completó el podio. "Después de lograr el título, quería volver a ganar. El resultado de la República Checa fue bueno, pero no estaba del todo satisfecho. Hemos hecho cambios y el resultado ha sido muy positivo. Ha sido una gran victoria con buenas sensaciones. Estoy agradecido al equipo por el gran trabajo hecho este año. Me gusta mucho correr aquí, en Italia. El público me aprecia mucho y yo también lo valoro e intento hacer buenas carreras", comentó.

El vigués Jorge Casales, del equipo Beta, quedó octavo en la prueba italiana, con 61 puntos de penalización. Y esa es exactamente la posición que ha ocupado en la general del Mundial, en el que ha sumado 71 puntos.

Baiona centra ahora la atención del mundo del trial. Los alrededores del Parador Conde de Gondomar acogerán el Trial des Nations, la denominada Copa de las Naciones,. Durante los días 23 y 24 de septiembre la villa baionesa se convertirá en el epicentro mundial del motor, con la participación de 150 pilotos que serán los embajadores de 30 nacionalidades diferentes.