María Bernabéu recibió el homenaje del judo gallego en un emotivo acto que se desarrolló en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra y que contó con la presencia de Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra; Marta Míguez, secretaria xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia; y Mario Muzas, presidente de la Federación Gallega de judo. Hasta en tres ocasiones repitió la palabra "gracias" la judoka de la Agrupación Deportiva Famu con lágrimas en los ojos. María Bernabéu logró la medalla de bronce en el peso de -70 kilos en el pasado Campeonato del Mundo disputado en Budapest (Hungría). Fue la segunda en su carrera deportiva en esta competición. El año pasado ocupó el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Acompañada de más de 200 judokas de todas la categorías, con sus entrenadores y Carlos Montero, su técnico, María Bernabéu no pudo dejar de emocionarse. En su relato insistió en que "es emocionante cómo me queréis, cómo me apoyáis y tratáis". Al respecto, reconoció que "siempre he tenido palabras de apoyo y ánimo. Incluso después de los Juegos Olímpicos, cuando yo misma tenía dudas, siempre había una mano amiga para empujarme a seguir".

Añadió que "sois parte de mi familia" y lanzó un claro mensaje a los jóvenes: "Tenéis que confiar y que nadie os aparte de vuestro objetivo. Está claro que se pueden hacer muchas cosas, continuar el trabajo para ser los mejores". La judoka reiteró que "nunca me pude imaginar el cariño y el respaldo que recibo en Galicia. Es un honor el poder disponer de tanto afecto".

María Bernabéu se refirió a Mario Muzas, el presidente de la Federación Gallega de Judo, como "el gran capitán. Aunque no lo parezca, siempre está ahí. Atento a todo, a cualquier hora". El dirigente destacó que "María es un ejemplo para todos nosotros. Por su constancia deportiva, pero también por su calidad humana. Nos ha dado muchas alegrías y estoy convencido de que seguirá dándonos satisfacciones".

Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, resaltó que "me ha emocionado desde que la conozco. Por su carácter, las ganas de mejorar y seguir compitiendo. Es también un ejemplo de cómo las mujeres han conseguido logros importantes dentro de mundo del deporte". Marta Míguez, secretaria xeral para o Deporte, ensalzó la figura de "una deportista ejemplar. Nos ha demostrado a lo que puede llegar, pero también enseña el camino a todos los jóvenes que la quieren seguir. Eso también es muy importante".

Por su parte, Carlos Montero, su entrenador, señaló que "vosotros sois los que nos dais fuerzas para seguir. María es solo la punta del iceberg. Hay muchos jóvenes con talento que buscan lo mejor. Os animo a que sigáis así".