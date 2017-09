Plata sabrosa para Rodríguez Gacio

Susana Rodríguez Gacio se ha proclamado subcampeona mundial de triatlón junto a su guía Manel Gallardo en la categoría PTVI para deportistas con discapacidad visual. Un excelente resultado, que la viguesa celebra.

El Mundial paralímpico se disputó en la modalidad de sprint, con 750 metros a nado por el río Nuevo Mosa, 20 kilómetros en bicicleta en un circuito muy técnico lleno de curvas y 5 kilómetros de carrera a pie sobre un recorrido urbano situado en el centro de Rotterdam.

Susana Rodríguez y Mabel Gallardo tuvieron que remontar posiciones tras sufrir en el tramo inicial de natación. La meteorología áspera de Rotterdam no les favoreció. "Salimos con frío del agua", describe la gallega, que en declaraciones a LaLiga4Sports revela sobre su guía murciana: "Mabel tiene un problema especial con el frío en los dedos. Le cuesta bastante".

En el segmento de bicicleta, especialmente peligroso por el efecto de la lluvia sobre el empedrado holandés, Mabel Gallardo se ha exprimido para recuperar el terreno perdido. Gacio elogia a su compañera: "Ha hecho una bici excelente. Dependía mucho de la habilidad de los pilotos. Con una mezcla de cautela y riesgo lo ha hecho estupendamente. La tengo que felicitar".

La gallega y la murciana completaron su actuación con otro buen segmento a pie para parar el crono en 1.15:02. A Gacio solo la superó la campeona paralímpica australiana Katie Kelly, que había completado la prueba en 1.13:48. La "aussie" sigue siendo inalcanzable, aunque Rodríguez Gacio siente que se ha aproximado. "Objetivo más que cumplido", refrenda Mabel Gallardo. "Las australianas nunca han tenido rival. Se han quedado bastante cerca y eso es motivante. Pueden estar ahí. Una plata es genial". La viguesa ha subido un escalón en el podio con respecto al anterior Mundial.

"Estos tres días han sido como una pesadilla con un final de ensueño", resume Gacio. "Entre el frío, el viento? Se dijo que a lo mejor no era triatlón, que se cambiaban las normas, y eso no nos iba a beneficiar. Al final he podido hacer esta carrera. Estoy muy feliz. No hay cosa de la que tuviese más ganas que conseguir esto junto a Mabel. En otras ocasiones el trabajo que habíamos hecho no se había visto en la carrera".

La agenda de Rodríguez Gacio se completa este fin de semana con su papel de madrina en el Vertiatlón Solidario, que se celebra hoy en Baiona a partir de las 16.00.