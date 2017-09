El Amfiv cierra la renovación de Zavala

El Amfiv encara la recta final de su preparación de la campaña en la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas y lo hace con una buena noticia. César Iglesias, a partir del lunes, podrá contar con una de las piezas más importantes en sus esquemas de las dos últimas campañas, Salvador Zavala.

"Con Chava las cosas son siempre muy fáciles. Hace ya tres años que apostó por venir a jugar con nosotros a pesar de que otros clubes le ofrecían más dinero. Es una pieza importantísima para nosotros, todo un seguro de vida en la anotación y un ejemplo de profesionalidad y trabajo para sus compañeros. No escatima esfuerzos en ningún entrenamiento, aunque por su exitosa trayectoria podría haberse acomodado, y esa ética de trabajo se ve luego reflejada en su rendimiento sobre la pista, donde parece que los años no pasan por él", explica el presidente del Amfiv, José Antonio Beiro. "Lo que verdaderamente sorprende de un jugador tan contrastado es su comportamiento fuera de la pista, su carácter humilde y siempre dispuesto a ayudar en lo que haga falta. Esperamos que continúe con nosotros todos los años que él quiera. Y él nos lo puso muy fácil porque desde el primer momento dijo que estaba muy contento aquí y que no iba a escuchar otras ofertas".

La única circunstancia que provocaba que todavía no se hubiese sellado la continuidad de Salvador Zavala era económica. "Evidentemente, a pesar de que el propio jugador también va a hacer un esfuerzo, ya que en otros equipos podría ganar mucho más dinero, a nosotros nos gusta ser totalmente honrados y no podíamos comprometernos con Chava hasta estar totalmente seguros de que a mitad de temporada no íbamos a tener que decirle que se buscara equipo al no poder pagarle. Nuestra situación económica es muy delicada aunque seguimos trabajando duro para encontrar un patrocinador o patrocinadores que nos ayuden. Después de darle muchas vueltas y hacer muchos números, encontramos la fórmula para seguir contando con Chava apretándonos todos un poco más el cinturón, realizando los viajes en furgonetas en lugar de en autobús...".

"Afrontaremos la temporada con una plantilla cortísima y no podremos buscar ningún refuerzo más en el mercado salvo que aparezca algún joven jugador que esté empezando y decida apostar por nosotros", revela Beiro. "A día de hoy no disponemos de más recursos y tendremos que afrontar la temporada con un equipo muy justo y a expensas de que nos respeten las lesiones y de que nuestros jugadores internacionales no se pierdan muchos partidos por los compromisos de sus selecciones". De entrada ya saben que Shelley Cronau deberá ausentarse algunas jornadas por sus compromisos con Australia.