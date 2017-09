En los albores de otro reto

Javi Gómez Noya afronta una etapa de transición en su carrera. Hoy competirá en Rotterdam por su sexto título en las Series Mundiales. Él ya habita solo en la historia como pentacampeón. Pero el gallego no se conforma con los laureles ganados y se asoma a territorios que le apetece explorar. La próxima temporada se centrará en las asperezas del Iron Man.

Lo suyo es combinar pruebas, distancias y latitudes. Apenas seis días después de lograr el título mundial de la distancia Medio Ironman en Canadá, con un largo viaje transoceánico por medio que añade cansancio al propio de haber competido casi 4 horas, Javier Gómez Noya disputaráhoy en Rotterdam la final de las Series Mundiales 2017. Allí se pondrá en juego el título mundial de la Federación Internacional, en cuya clasificación va segundo tras el también español Mario Mola, campeón en 2016 y el único que depende de sí mismo. Si Gómez Noya quedase 1º, Mario tendría que quedar entre los cinco primeros para lograr el título; con Javier 2º, a Mario le bastaría la 6ª; y con Javier 3º, la 8ª. De todas maneras el título también podría ser para alguno de los que están del 3º al 8º lugar (Murray, Alarza, Blummendfelt, Jonathan Brownlee, Sissons y Bishop), ya que todo ellos están en la clasificación a menos de los 1.200 puntos que suma el ganador de la final (un 50% más que en las demás citas) con respecto al líder.

El recorrido ciclista en Rotterdam presenta muchos giros y tramos estrechos, con tramos de adoquines. Ya que probablemente va a llover, las caídas podrían provocar un resultado inesperado. De ello es consciente Gómez Noya, que critica el circuito ciclista: "Si llueve el circuito ciclista pasará de ser técnico a peligroso, algo impropio de la final de las Series Mundiales. Por tanto lo principal será no caerse y a partir de ahí hacer la mejor carrera posible. Ganar la general está difícil al depender de lo que haga Mario, pero yo saldré a darlo todo como siempre".

La salida de los 68 participantes en la tanda de Elite Masculina será a las 12:50 para cubrir la distancia olímpica. Los 1.500m de natación en dos vueltas en el río Mosa (con traje de neopreno evidentemente dado el frío); los 40km de ciclismo en 7 vueltas muy reviradas; y los 10km a pie en 4 vueltas con perfil llano. "Primero tenemos que nadar todos y ver dónde estamos al salir del agua", analiza Noya. "Evidentemente, me gustaría nadar delante; y, obviamente, buscar una escapada. Esto no es un secreto, porque todo el mundo sabe que es el tipo de carrera que me interesa a mí. Igual que todos sabemos el tipo de carrera que le interesa a Mario".

La candidatura de tres españoles -Mola, Noya y Alarza- le complica la tarea al director técnico de la Federación Española. Nadie sabe, por ejemplo, qué papel desempeñará el también gallego Iván Raña. "El director técnico y él sabrán si viene a hacer su carrera o a ayudar", se pregunta Gómez Noya. "En cualquier caso sólo puede ayudar en una situación muy concreta, que es que todos los españoles estemos en el mismo pelotón o en el mismo grupo. Porque si no es así, lo que puede ser ayuda para unos, puede perjudicar a otros. En ese caso no se debería meter y debería hacer su carrera. Hablaremos con el director técnico, para ver qué papel va a tener cada uno".

El único quíntuple campeón mundial de triatlón confirma que el año próximo se centrará en el Ironman y que "es pronto para pensar en ganarlo ya", pero que lo va "a intentar".

Se trata de una mudanza radical a nivel de distancias (3.800 metros nadando, 180 kilómetros en bici y un maratón -42,195 kilómetros- a pie), cuyo Mundial se disputa en Kona (Hawai). "Yo creo que sí, creo que el año que viene me centraré algo más en la larga distancia", afirmó el ferrolano, de 34 años, asimismo plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 y cuádruple campeón de Europa. "Primero vamos a pensar en intentar hacerlo. Y luego veremos qué opciones llevo. Hay que ser realista. Si me veo con opciones, por supuesto que voy a intentar ganar. Pero me falta mucha experiencia, me falta probarme en esa distancia; así que hablar de ganar el Ironman es aún muy prematuro", recalca.