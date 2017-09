Tres viguesas suben al podio en la Copa del Mundo de gimnasia acrobática

Son el tercer mejor trío de gimnasia acrobática. Así se certificó en la Copa del Mundo disputada en Lisboa hace una semana. Belén, de 19 años, Alexandra, de 18, y la benjamina, Andrea, de 14, como parte del conjunto español, se colgaron el bronce por detrás de Rusia y Holanda. Realizaron tres coreografías, y en la última consiguieron la puntuación suficiente para alzarse con este triunfo, el más ambicioso de su carrera. Pero ese momento de alegría no llegó tras esta última actuación.

El conjunto español tuvo que esperar al ejercicio de sus más directas rivales por este tercer puesto. "Estábamos muy nerviosas, ahí esperando, y justo cuando salió la nota miramos hacia las gradas para ver la reacción de nuestros compañeros de la selección, y ya estaban aplaudiendo, diciendo que sí. Ahí fue cuando nos sentimos muy emocionadas", recuerda Belén. Una emoción que su preparador, Jorge Méndez, describe así. "Cuando terminó fue como si me elevara, ¡qué subidón! Se paró el tiempo. ¡Ostras, es verdad, es de verdad, ha sucedido! Y sobre todo, verlas tan felices... Después de todo, es su mérito. Yo les ayudo, les acompaño, les doy consejos, pero ellas son las que entrenan, hasta seis horas al día. Y en lo personal, entré en el club de los 'guais'. Ahora los entrenadores top vienen y me dan la mano, con cara de "no esperábamos esto de España". Bueno, pues ahí nos tenéis, y queremos estar ahí bastante tiempo."

El emotivo momento del podio



"Pusieron nuestra bandera de España, la subieron y era muy guay" recuerda Andrea. "Estar ahí con los mejores del mundo fue muy emocionante", añade Belén. Alexandra recuerda una de las anécdotas del podio. "Las rusas nos pidieron si podían sacarse una foto con nosotras, y nos hizo mucha gracia". Las tres llevan tiempo en la selección española, y son casi el 50% del conjunto nacional, que en esta Copa del Mundo estuvo integrado por siete deportistas. Pero no es un hecho aislado para el club Flic Flac, que lleva ocho años aportando de manera consecutiva gimnastas a la selección. "Hemos llegado al 2017 y nuestra idea es que todos los años, al menos una pareja esté ahí presente.

Campeonas dentro y fuera del tapiz

Juntas son capaces del más difícil todavía con sus posiciones imposibles y sus espectaculares acrobacias. Pero detrás de esas medallas de bronce hay personalidades muy diferentes. Belén comenzó haciendo baile moderno hasta que con 9 años se pasó a esta disciplina. Diez años después, forma parte de la selección española y estudia Fisioterapia. Es la fuerza y la resistencia. Alexandra tiene 18 años, y lleva 9 en esto. Pero comenzó haciendo ballet. Estudia primero de ADE y es la más versátil de las tres.

Andrea es la benjamina. Tiene 14 años y empezó en el tapiz con cinco. Estudia cuarto de la ESO y es la que llega a lo más alto. "Cuando me lanzan, vuelo mucho", bromea Andrea entre las risas de sus compañeras, que reconocen que la benjamina, "es como nuestra hermana pequeña".

Las horas de entrenamiento y los estudios apenas les dejan tiempo para el ocio, aunque en este sentido, Andrea saca horas de donde sea para mantener al día su canal de Youtube, que comparte con otra compañera del club. En "Aureliastars", que así se llama, las jóvenes youtubers cuentan sus viajes y competiciones, además de plantear retos o mostrar su colecciones de mallas. Belén y Alexandra, ya universitarias, tienen claro qué responder cuándo se les plantea si merece la pena tanto sacrificio. "Sí", contestan al unísono.

"Pocos pueden vivir lo que nosotras vivimos", aclara Belén. "Y además, ya habrá tiempo para disfrutar de otras cosas", añade Alexandra. No obstante, matizan que disfrutan de tiempo libre los fines de semana, momentos que aprovechan para tomar algo con sus amigas o hacer otros planes.