El Mecalia Guardés pesa en la selección

El Mecalia Guardés tendrá peso en la selección española femenina que disputará las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2018. El seleccionador nacional, Carlos Viver, ha convocado a la portera Estela Carrera y a la extremo izquierdo Jennifer Gutiérrez. Además, Viver disfrutará de los consejos de José Ignacio Prades, el entrenador guardés que en el combinado nacional ejercerá como ayudante. Prades, que ya formaba parte de la estructura técnica de la Federación Española de Balonmano, mantendrá así el rol que su precedesor en el banquillo gallego, Manu Etayo, tenía con el anterior seleccionador, Jorge Dueñas.

Toca cambio de guardia en "las Guerreras", aunque Viver ha diseñado una transición serena, sin revoluciones radicales. En la lista no figuran históricas como Macarena Aguilar y Marta Mangué, pero sí otras veteranas como Nerea Pena, Cabral y Silvia Navarro. La búsqueda de una pareja para Navarro en la portería le abre la puerta a Estela Carrera. "Más que por estar en el equipo campeón de Liga, es verdad que están probando a mucha gente. Quieren ver a todas", explica Carrera. "En algún momento podía llegarme la oportunidad. No me lo había planteado tan claro. Pero sí que podía llegar y ha llegado".

Asegura que Prades no le filtró en ningún momento que aparecería en la lista de Viver. "Ha sido una absoluta sorpresa. No me lo esperaba. Me ha pillado de sopetón y me he quedado temblando", confiesa la eldense, que afronta su tercera campaña en la plantilla guardesa.

Jennifer Gutiérrez ya había logrado la etiqueta de internacional cuando el Mecalia Guardés la fichó este verano. El equipo gallego había tenido en otras ocasiones como representante en la selección a Naiara Egozkue, otra veterana que de momento Viver sacrifica en el proceso de renovación. Estela Carrera se ha ganado la atención de Viver a la vez que se convertía en una pieza esencial en la eclosión definitiva del proyecto del Mecalia. Ivet Musons (Elche) y Maitane Etxeberria (Bera Bera) son las otras debutantes.

Carrera entiende su papel. Asume, en primer lugar, que Silvia Navarro sigue siendo a sus 38 años la inquilina principal e indiscutible de la portería española. "A Silvia aún le queda.", resume Estela, que asegura: "Mi objetivo es ir, disfrutar, tratar de aprender un poco de Silva y aprovechar la experiencia".

Los partidos para los que ha sido convocada son contra Turquía (día 27, 00) en Melilla y contra Lituania (1 de octubre, 19.00) en Vilnius. Entre las dieciséis convocadas, Viver solo ha incluido a dos porteras. Así que a Estela se le pronostica una participación activa. "Espero disputar algunos minutos", confiesa. "Aunque con ir, entrenar con el equipo y vivir esta experiencia con ellas, ya es mucho".

"Poco a poco han ido metiendo gente joven y nueva. Ya en las concentraciones anteriores lo habían hecho, supongo que para ir probando y construyendo un equipo más joven de cara al futuro", aventura Carrera sobre los planes del cuerpo técnico.

A Carrera se le mezclan los sentimientos en este inicio de campaña: alegría por la convocatoria internacional; pesar por la lesión de Estela Doiro ("es una pieza fundamental en el equipo y lo vamos a notar"), que estará dos meses de baja; sensación agridulce en las primeras citas. La portera analiza: "Los partidos de Supercopa y previa de Champions nos han venido muy bien para aprender y corregir errores. Es un comienzo un poco amargo, igual esperábamos un poco más, pero nos viene bien para pulir defectos y empezar ante el Mavi lo mejor posible".