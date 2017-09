María Ortega busca la triple corona

María Ortega aspira a ganar por tercera vez de forma consecutiva el Desafío Pastor Islas Cíes. "Sería como una triple corona. Emocionante", resalta la triatleta toledana. En 2015 y 2016 demostró ser la mejor en la competición, que este año se disputará el próximo día 24. Pero añade que "no será sencillo. Es una prueba intensa y larga. Cualquier error o circunstancia puede ser determinante". Ya se encuentra en plena fase de preparación para lo que considera "una de las citas más importantes de la temporada".

Desde Toledo, donde nació y reside, explica que "el Desafío Pastor Islas Cíes es especial. Lo tiene todo. Me gusta la organización, los recorridos, el ambiente y también ganar, por supuesto". Lo demostró en las dos ediciones anteriores, en las que también tuvo que sufrir. Resalta que "hay que empezar y terminar. Y eso no es sencillo". Serán 1,9 kilómetros de natación, 90 de bicicleta y 2,1 de atletismo. Es el considerado triatlón de media distancia.

María Ortega considera que "los grandes rivales eres tú mismo. Hay que ser resistente, saber regular las fuerzas, la constancia y la estrategia son elementos claves". Pero reitera que "todas las que salimos buscamos el mismo objetivo". El nivel deportivo ha aumentado con el paso de las ediciones debido a la repercusión que ha tenido.

La triatleta reconoce que la natación es su mejor segmento. Desvela que "comencé en el deporte con la natación. Y eso siempre queda". En la bicicleta es donde tiene más dificultades. Y en el atletismo es donde también se desenvuelve con soltura. María Ortega señala que "lucharé en todas las especialidades, pero siempre pensando en llegar". La deportista toledana afirma que se le da bien este tipo de triatlones, ya que se adaptan mejor a sus cualidades. "Me siento cómoda en esta distancia", reconoce.

La toledana tiene en la playa de O Vao un lugar que ya se puede considerar como emblemático. "Ya casi es como mi segunda casa", dice entre risas. Los aficionados ya la conocen y desvela que "me animan mucho. Es la prueba en la que me siento más cómoda". Además, añade que "los recorridos son espectaculares. No todas las competiciones de estas características se disputan al lado del mar. Es un aliciente especial. Y no lo digo yo. También muchas de mis compañeros y compañeras".

El triunfo en 2015 fue especial para María Ortega, ya que sufrió una grave lesión de la que llegó a recuperarse a tiempo. Fue el inició de una aventura deportiva en Vigo que pretende tenga continuidad. El reto es el de subirse de nuevo al primer lugar del podio. "Sería algo increíble. Ganar tres veces es como la triple corona. No me lo imagino. Hay que tener calma y tranquilidad", sostiene. La prudencia en este tipo de pruebas es una cualidad importante.

Es la misma que tuvo este verano en la Travesía a Nado disputada en Moaña, una prueba que ganó con autoridad. "Pero el agua estaba muy fría", señala. Fue una victoria en un escenario no muy lejano a donde se disputará el Desafío Pastor Islas Cíes. María Ortega viaja con frecuencia a la provincia de Pontevedra. Durante varias temporadas perteneció al Club Triapenta Terras de Lugo. Esta temporada decidió volver al Bicicletas Pina Tritoledo, el equipo con el que se inició. "No fue una decisión sencilla. Pero lo tengo al lado de caso. Puedo decir que tengo muy buenos compañeros en Lugo. Ahora hay rivalidad deportiva, pero la amistad nunca se pierde". Profesora de inglés, compagina su trabajo con el deporte. El pasado verano logró el noveno puesto en el Campeonato de España de triatlón en la distancia olímpica. Fue subcampeona nacional en dos ocasiones.

El Desafío Pastor Islas Cíes contará con una participación que no superará los 500 deportistas. Los organizadores todavía tienen abierto el plazo de inscripción. Quedan pocas plazas libres para la gran cita del día 24 en la playa de O Vao.