Estela Doiro se pierde el inicio de la temporada

Tras regresar de la experiencia europea, el Mecalia Guardés ha recibido una mala noticia para afrontar el arranque liguero este fin de semana en Gijón ante el Mavi Nuevas Tecnologías: Estela Doiro estará de baja en un periodo aproximado de dos meses por una fractura en un hueso de la mano.

Esta semana se desplazó a Madrid para realizase unas pruebas que confirmaran el alcance de la lesión, que se produjo en el partido de Supercopa disputado en As Travesas ante el Rocasa.

"Tengo una fractura en el semilunar, que es un hueso de la mano, así que tengo que estar un tiempo con escayola", confirma la jugadora. Pese a que los médicos no le han precisado con exactitud el periodo de baja, Doiro calcula que no podrá reaparecer hasta el mes de enero. "En principio serán dos meses con la escayola y luego tendré que empezar con la rehabilitación, así que luego, como ya viene el parón largo de Navidad, hasta enero supongo que no empezaré", añade.