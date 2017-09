Ecclestone anuncia la continuidad de Alonso en McLaren

El jefe emérito de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha asegurado que Fernando Alonso continuará en McLaren la próxima temporada y que el equipo británico ya tiene "cerrado el acuerdo con Renault" de cara a 2018, cuando emplearía los propulsores de la marca francesa en detrimento de Honda.

"El acuerdo con Renault está cerrado. La continuidad de Alonso es una supernoticia", desveló Ecclestone en declaraciones al 'Daily Mail' que recoge Europa Press, confirmando que se acabará el pésimo trienio de asociación McLaren-Honda.

"Pero no puedo ver por qué McLaren será más feliz con Renault que con Honda. No fue culpa de Honda que las cosas no salieran bien, fue de McLaren. Todos los días se peleaban por todo en vez de trabajar con ellos, lo cual fue un poco estúpido", opinó el antiguo dueño de la Fórmula 1.

El actual contrato de Alonso con McLaren se extingue al final de la presente temporada. A sus 36 años, el bicampeón mundial ha remarcado en varias ocasiones que el año que viene solo seguirá en la F1 si tiene un coche competitivo, después de otra temporada aciaga con las unidades de potencia de Honda.

Por su parte, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que recientemente acabó en segunda posición en el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, seguirá en 2018 como piloto de la escudería alemana, según ha anunciado esta última.

"Mercedes-AMG Petronas Motorsport se complace en anunciar que ha acordado un nuevo acuerdo con Valtteri Bottas para la temporada de Fórmula 1 de 2018", se recoge en el comunicado oficial de la escudería.

Bottas, de 28 años y que junto al inglés Lewis Hamilton forman la pareja de Mercedes en el actual Mundial, ocupa actualmente la tercera posición en el campeonato mundial de Fórmula Uno, con 197 puntos.