El Sevilla anuncia "acciones jurídicas" contra ´Vitolo´

El presidente del Sevilla, José Castro, dijo que está "muy dolido" con la marcha de Víctor Machín 'Vitolo', fichado por el Atlético de Madrid -con Las Palmas como paso previo- tras tener acordada su renovación, según el club andaluz, y afirmó que la entidad ultima las "acciones jurídicas" que emprenderá.

"Evidentemente no estoy dolido, estoy muy dolido. No quiero hablar de algo que seguro que va a tener un recorrido largo. Habrá acciones jurídicas y no quiero decir nada que pueda estropear" ese procedimiento, recalcó el mandatario sevillista en la Cope Sevilla.

Reiteró su intención de defender los intereses de su club en el 'caso Vitolo', después de que el Atlético pagara los 35,7 millones de euros de su cláusula y acordara su marcha a la UD Las Palmas para incorporarlo en enero, cuando, según el Sevilla, el extremo ya había dado su consentimiento a todos los términos de su renovación.

"Yo, cuando doy mi palabra, la cumplo siempre; siempre es siempre, pero si además la dejo por escrito por un determinado medio, con más motivo", aseguró Castro, que precisó que el consejo de administración decidirá "los pasos a seguir" bajo el asesoramiento del experto en Derecho Deportivo Juan de Dios Crespo.

Según el dirigente, el club "ha aceptado un estudio jurídico de Juan de Dios Crespo" para adoptar las decisiones oportunas sobre este caso.

También se refirió al francés Steven N'Zonzi, por quien este verano se han interesado varios 'grandes' de Europa sin que finalmente se recibieran ofertas formales por su traspaso, y señaló que se queda con que "un jugador vital e importante" como el medio galo continúa "a las órdenes del entrenador (Eduardo Berizzo) para conseguir objetivos importantes".