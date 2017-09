El Barça, sobre la independencia: "Jugaremos donde jueguen Espanyol y Girona"

El vicepresidente del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, ha evitado posicionarse claramente sobre una hipotética independencia de Cataluña y se ha limitado a sugerir que el club azulgrana "jugará donde jueguen Espanyol y Girona".

El Barça ha participado hoy en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova en Barcelona, con motivo de la Diada de Cataluña (Día de Cataluña), con una amplia delegación con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y el centrocampista azulgrana Sergi Roberto a la cabeza.

Les han acompañado un grupo de niños de las categorías inferiores del club; la capitana y guardameta del Barça de fútbol femenino Laura Ràfols y su entrenador, Fran Sánchez; el entrenador del Barcelona de baloncesto, Sito Alonso, y el jugador Pau Ribas; el entrenador de la sección de fútbol sala Andreu Plaza y el capitán Paco Sedano; o el capitán de la sección de hockey patines Aitor Egurrola, entre otros.

También el secretario técnico del fútbol formativo Jordi Roura y los vicepresidentes Jordi Cardoner y Carles Vilarrubí y los directivos Jordi Moix, Josep Ramon Vidal-Abarca, Oriol Tomás y Xavier Vilajoana.

En declaraciones a los medios posteriormente, al ser preguntado sobre si el Barça seguiría jugando en la Liga española en caso de una hipotética independencia de Cataluña, Vilarrubí ha evitado posicionarse: "No entiendo por qué sólo nos preguntan a nosotros y no al resto de equipos catalanes".

"En cualquier caso, no soy vidente político y el Barça no es un actor de la situación política en Cataluña. Por lo tanto, nuestra preocupación no es ésta, la de hacer videncia, sino el partido e mañana con la Juventus y ganar mañana", ha afirmado.

El vicepresidente azulgrana ha dicho que su preocupación no es ahora la eventual independencia de Cataluña, sino que su "temor es cumplir o no el objetivo deportivo que se ha marcado un club de la magnitud del Barça".

"Estoy seguro que habrá derbis y el Barça jugará ahí donde jueguen Espanyol y Girona. ¡Pregunten al Espanyol dónde jugará!", ha señalado en relación al principal rival catalán del FC Barcelona.

Y sobre cuál es la posición del club sobre el referéndum de independencia convocado el próximo 1 de octubre por la Generalitat, Villarrubí ha recordado que "el club todos en estos años ya se ha expresado sobre este tema y se ha posicionado", en alusión a la defensa del derecho a decidir de Cataluña. "El 1-O es una cuestión individual de los catalanes, no afecta directamente como actor al FC Barcelona".