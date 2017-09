La inmunidad al "virus FIFA", a prueba

El Real Madrid busca hoy sábado su primer triunfo de local en LaLiga Santander, ante un Levante en buena línea, intentando extender la dinámica positiva los de Zinedine Zidane que muestran tras los parones por partidos de selección, en los que firman pleno de victorias.

La leyenda de que los parones afectan a equipos grandes la tira por tierra Zidane. Desde su llegada el Real Madrid ha vivido cinco y siempre regresó con victoria; y eso que uno fue en el Camp Nou ante el Barcelona y que en muchos se vio afectado por el 'virus FIFA' con lesionados.

En esta ocasión, el técnico francés respira tranquilo y, salvo un susto con mareo de Dani Ceballos con la selección española sub'21, ninguno de sus jugadores sufrió ningún percance. Sin embargo, echa un ojo al calendario, ve siete partidos en 22 días y optará por las rotaciones. Premiar a jugadores que han trabajado toda la semana en Valdebebas, la mayor parte de días con el filial, pasa por la cabeza de Zidane. Kiko Casilla se perfila titular en portería y Theo Hernández en el lateral izquierdo.

Se acaban de recuperar los centrales Raphael Varane y Jesús Vallejo, que de tener buen tono físico habrían podido comenzar el partido. El técnico madridista valora riesgos y en principio seguirá con Nacho Fernández y Sergio Ramos. En la medular con descanso para Casemiro, Mateo Kovacic y Marcos Llorente pelean por un sitio con ventaja para el croata.

Será el último partido sin Cristiano Ronaldo antes de que el portugués reaparezca el miércoles en Liga de Campeones, aún con otro partido más por cumplir en Liga española por la sanción de la Supercopa de España. Su ausencia permite a Zidane mantener de inicio a Isco y en punta a dos jugadores con necesidad de goles que pueden encontrar en el Levante la víctima propicia: Gareth Bale y Karim Benzema.

La afición del Santiago Bernabéu los examina a diario y ha provocado la petición de apoyo del presidente Florentino Pérez. Ante el Valencia ambos jugadores escucharon unos silbidos que jugadores, cuerpo técnico y máximo mandatario quieren erradicar. El pinchazo en el primer encuentro liguero de local

El Levante llega al coliseo madridista en un buen momento, tras igualar su mejor arranque histórico en Primera división al sumar cuatro puntos tras las dos primeras jornadas de competición. Sin embargo, el equipo valenciano sólo ha ganado una vez como visitante al Real Madrid y ha perdido en sus últimas siete visitas al Bernabéu.

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tiene la baja por sanción de José Luis Morales y tampoco puede contar con Roger Martí, que se recupera de un grave lesión de rodilla. Además, viaja a Madrid con la novedad de la presencia de Rober Pier y Samu García, mientras que ha prescindido por decisión técnica de Nano, Cabaco, Doukouré y Langerak.

Muñiz, que utilizó la misma alineación en las dos primeras jornadas, podría cubrir la ausencia del sancionado Morales con la inclusión en la alineación inicial de Iván López 'Ivi' y el macedonio Enis Bardhi también jugaría de inicio a pesar de que ha disputado dos partidos con Macedonia en la última semana.

El técnico del Levante ensayó en el último entrenamiento previo al partido con dos de los delanteros de su equipo y Álex Alegría y Emmanuel Boateng se repartieron los minutos con el teórico equipo titular en el partido. Con Jefferson Lerma y José Campaña fijos en el centro del campo, el entrenador asturiano podría repetir la misma defensa de las dos últimas jornadas con Iván López, Postigo, Chema y Toño.

El enfado de Berizzo

La jornada sabatina se completa con los partidos Valencia-Atlético (16.15) y Sevilla-Eibar (18.30). El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, se ha mostrado crítico con la hora del partido ante el Eibar (18.30) porque hará "mucho calor y el partido perderá ritmo", lamentando que "a veces los protagonistas son los menos escuchados" en este tipo de cuestiones, antes de encarar la tercera jornada de liga.

"A las seis y media de la tarde en Sevilla hace mucho calor y el partido perderá ritmo. No sólo se verá afectado el jugador sino también el espectador, que quiere un partido de ida y vuelta. A veces los protagonistas son los menos escuchados cuando deberían ser los más. No creo que llegue al límite de que pueda pasar algo porque no se jugaría si fuese así, pero en condiciones climatológicas normales el fútbol es más agradable de jugar y por ende de ver", alertó Berizzo.