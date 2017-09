El Torneo Concello de Mos repite éxito

El Club de Xadrez Mos y el Concello de Mois organizaron el II Torneo de Xadrez Concello de Mos, que se celebró en el Centro Dotacional do Medio Rural de Torroso. Participaron 220 jugadores de más de cinco años de edad provenientes de las cuatro provincias gallegas, ya que la inscripción estaba abierta a todos los federados. En la primera edición habían participado 180 jugadores. Esta competición pertenece al Circuito Galego de Xadrez y al XII Circuito de Promoción do Xadrez 2017. El Club Xadrez Mos se fundó en 2014. Los obxectivos de este torneo son la promoción del ajedrez en Mos y dar continuidad a la labor que se ha realizado durante años en este deporte.

Clasificaciones. Sub 8: 1. Fernández Ramos Iago, 2. Rodríguez Vieto Alexandre, 3. Méndez Rial Clara; Sub 10: 1. Cereijo Suárez Alejandro, 2. Pérez Sousa Xabier, 3. Caudet Soto Javier; Sub 12: 1. López González Diego, 2. Cernadas Camean David, 3. Quintas Fernández Marta; Sub 14: 1. Pérez Dapoza Cesar, 2. Carou Filgueira Marcos, 3. Mallo Penas Antonio; Categoría Absoluta: 1. Carballo Cancela Manuel, 2. Bringas Gómez Artai, 3. González Pérez José Ramón

Entres los jugadores mosenses, los ajedrecistas más destacados fueron Alexandre Rodríguez Vieito, 2º en Sub 8; Xabier Pérez Sousa, 2º Sub10; Gabriel González Romero, 6º Sub12; Antonio Álvarez Pampillón, 5º Sub14.