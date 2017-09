Tebas: "Neymar mea desde el trampolín"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha cuestionado la política de fichajes del París Saint-Germain tras las incorporaciones de Neymar Junior y Kilyan Mbappé asegurando que se están "riendo del sistema". Tebas realizó estas declaraciones en el foro 'Soccerex Global Convention'. "Al final tienes que decirlo en estas condiciones. Los hemos pillado haciendo 'pipí' en la piscina. Si Neymar está en el trampolín, está meando desde el trampolín", dijo Tebas, que pidió una investigación estas operaciones del club francés.

"Cuando llega este dinero al fútbol hay una inflación de los salarios, de las tasas de transferencia. Debido a estos 222 millones de euros -en relación al fichaje de Neymar- el resto de precios han aumentado", sentenció el máximo responsable de LaLiga, quien considera que esta actitud "daña" al fútbol.

"No es que no me guste PSG. Si Neymar se marchara al Manchester United no sería importante llevar esto a los tribunales. El Manchester United no tiene dopaje financiero y tiene la capacidad de pagar", indicó. "El PSG tiene mucho más de ingresos por patrocinio que el Manchester United. Eso es imposible. Lo que hemos visto recientemente con el PSG o el Manchester City o en el pasado con el Chelsea. Tenían dinero que entraba en el club y no era dinero que el club generase por sí mismo".

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia reprobó las palabras "indignas e insultantes" de Javier Tebas. "Esas declaraciones indignas no están a la altura de una institución tan respetable y que funciona tan bien como la de la Liga española", afirmó en un comunicado la LFP, que está dirigida por Nathalie Boy de la Tour.

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dejó claro por su parte que no tienen "nada que esconder" ante la UEFA. "Si otros clubes son infelices, no es mi problema Estamos muy confiados en nuestra posición, en nuestros fichajes. Pagamos todo de una manera transparente. La UEFA será bienvenida a nuestras oficinas", aseguró Al-Khelaifi durante la presentación de Mbappé.

El pasado viernes 1 de septiembre, la UEFA anunció la apertura de una "investigación formal" por sospechar de que el PSG incumplió con el equilibrio entre ingresos y gastos por los fichajes de Neymar (222 millones) y Kylian Mbappé (cedido desde el Mónaco con cláusula de compra obligatoria el próximo curso de 145 millones fijos más 35 en variables). La entidad parisina ya fue apercibida en 2014 por incumplir el juego limpio financiero debido a un contrato de publicidad firmado con Turismo de Catar considerado sobrevalorado. Una reincidencia podría traducirse en pérdida de puntos o exclusión de competiciones internacionales, según la prensa francesa.