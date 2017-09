La armada viguesa de J70 parte hacia Italia a la conquista del mundial de la modalidad velística

El Alcalde de Vigo, Abel Caballero, la Secretaria Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Marta Míguez, y el presidente del Real Club Náutico, Rafael Tapias, han despedido a la expedición viguesa que va a tomar parte en el mundial de J70 a disputarse, a partir del próximo lunes, en las aguas italianas de Cerdeña.

Como enviados especiales, patrones y tripulaciones harán las veces de embajadores olívicos para promocionar el continental que la ciudad de Vigo acogerá en junio del próximo año, entre los que se encuentran el Sailway, de Gonzalo Araújo; el Pazo de Cea, de Andrés González Cominges y los hermanos Ramón y Rodrigo Ojea; el Petit Palace Hotels, de Jesús Pintos y Laureano Wizner; los Abril Verde y Rojo, de Luis y Jorge Pérez Canal, respectivamente; y los Marnatura de José Luis Freire, que estarán llevados a la caña, uno por Luis Bugallo y otro por Nicolás Rodríguez.

A la cita en el Yacht Club Costa Smeralda de Portocervo, con récord de inscritos, se sumarán otras tripulaciones españolas que también navegan de manera habitual en el Circuito Ciudad de Vigo, como son el Noticia, de José M. Seghers, Luis Martín Cabiedes y Pichu Torcida; el Correa Kessler, de José Francisco Correa; el Fermax, de Gustavo Martínez Doreste y Germán Panei; el Let it Be, de Marcelo Baltzer; y el Rebuff, de David Marco, entre los 173 inscritos en la regata.

Del 11 al 16 de este mes de septiembre, Cerdeña alberga uno de los mayores eventos mundiales de la vela, con un brillante nivel de competición y en el que la ciudad de Vigo tiene al alcance hacerse con uno de los tres peldaños del podio.