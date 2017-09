El gallego titular jugará en Liechtenstein

La selección española busca una goleada ante el colista del Grupo G, una Liechtenstein a la que siempre venció en sus siete precedentes y que no fue capaz de marcarle ni un solo tanto, lanzada en su firme camino al Mundial de Rusia tras la exhibición ante Italia en el Santiago Bernabéu. La 'final' que la España de Julen Lopetegui tenía que ganar ya la ganó en el Bernabéu. El duelo ante Italia era clave para la resolución del grupo y quedar con todo perfilado para ser primera de grupo, accediendo directamente a la gran cita de Rusia. Se esperan cambios en el once inicial que construirá el seleccionador, pero no entra en las previsiones que Iago Aspas sea titular a tenor de los ensayos y los comentarios que trascienden al entorno. Posiblemente l único gallego sobre el césped cuando suene el silbato será Iván Quintáns con Liechtenstein.

El contundente 3-0 con exhibición de Isco Alarcón y un estilo de juego deja a la selección española con todo a favor, incluso la posibilidad de fallar en alguna de las tres jornadas restantes ante rivales de otra entidad como Liechtenstein, Albania e Israel. Para cubrirse las espaldas y seguir ensanchando la diferencia de goles con Italia, por si hubiese empate final, buscará tantos ante el colista de grupo.

Se presenta un partido para disfrutar del momento dulce que vive la selección española. La visita a Liechtenstein tenía una parte emotiva que se pierde sin Villa. Tres años y dos meses después el Guaje regresó a la Roja con la petición de todo el estadio Santiago Bernabéu. Jugó unos minutos y estaba previsto que ante Liechtenstein llegase su internacionalidad 99. Una lesión muscular lo impide.

Lopetegui cuenta con 25 futbolistas para diseñar un equipo titular en el que se esperan cambios por rotaciones. Pepe Reina podría entrar en la portería, la defensa tener refresco, Thiago en el centro del campo y hasta el sistema cambiará con un nueve como Álvaro Morata jugando de inicio.

La fase de clasificación de España al Mundial 2018 la inició ante Liechtenstein con un vapuleo y la mayor goleada de sus enfrentamientos. Era el primer partido oficial de Lopetegui, tras el buen estreno en un amistoso en Bélgica, y lo saldó con un 8-0 que deja el balance total de sus siete partidos en 31 tantos a favor -una media de más de cuatro por partido- y ninguno en contra.

Liechtenstein, hundida en la clasificación, recibe a España aún sin puntuar en el grupo, contando por derrotas cada una de las siete jornadas disputadas y habiendo conseguido marcar un solo tanto, en su derrota más corta, ante Israel (2-1). Los 26 goles recibidos muestran la endeblez de una selección de otra categoría.

Ninguno de sus malos resultados han puesto en juego el cargo del seleccionador René Pauritsch. Lejos quedan triunfos del pasado ante rivales de su entidad como Andorra o San Marino. En el presente solo un resultado positivo y fue en un amistoso, 1-1 frente a Finlandia el pasado mes de junio.

Nicolas Hasler, que juega en la liga norteamericana en Toronto, o Sandro Wieser que lo hace en la primera división de Suiza, son sus referentes junto a dos jugadores que están en Italia: Marcel Büchel, del Hellas Verona, y el joven Yanil Frick del Perugia. El partido será especial para Iván Quintans, de padre gallego, de Dumbría, y madre croata. Quintáns es defensa y juega en el USV Mauren suizo.

El padre de Quitáns emigró hace treinta años. Su hijo Iván nació en el pueblo de Schaan y mantiene el vínculo familiar con Galicia. De hecho, viaja a la cuna paterna todos los veranos y habla perfectamente gallego.